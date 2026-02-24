ناد جديد.. مودريتش يخطط لخطوته الأخيرة بعد مونديال 2026

يبدو أن مستقبل لوكا مودريتش مع ميلان قد لا يمتد طويلًا، إذ تشير تقارير إيطالية إلى أن النجم الكرواتي يفكر في خوض تجربة جديدة بعد مشاركته المحتملة في كأس العالم 2026.

مودريتش، الذي انضم إلى ميلان في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ريال مدريد، يرتبط بعقد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لعام إضافي، غير أن مستقبله لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن لاعب الوسط المخضرم يضع فكرة العودة إلى ناديه السابق دينامو زغرب ضمن خياراته، في خطوة قد تمثل نهاية دائرته الاحترافية بالعودة إلى نقطة البداية، خاصة وأنه بدأ مسيرته هناك وكان يعتبر زفونيمير بوبان قدوة له.

في المقابل، لم تستبعد التقارير أن يتخذ مودريتش قرار الاعتزال مباشرة بعد المونديال، ليختتم مسيرة استثنائية امتدت لسنوات طويلة في الملاعب الأوروبية.