الحكومة توافق على إنشاء كلية علوم القرآن الكريم

أذاعت قناة إكسترا نيوز، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق رسمياً على إنشاء كلية علوم القرآن الكريم، واستند هذا القرار الهام لمراجعة الدستور والقانون رقم 103 لعام 1961 بتنظيم مؤسسة الأزهر، وتضمن المسار القانوني الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 304 الصادر لعام 2024 ميلادياً.

وجاء التأسيس الفعلي بعد توافق المجلس الأعلى للأزهر وعرض تفصيلي مقدم من شيخ الأزهر، وشمل القرار التاريخي إنشاء كليتين للبنين والبنات بمقري الدعوة الإسلامية والدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.

وتحدد موعد انطلاق الدراسة في الكليتين بشكل رسمي اعتباراً من العام الجامعي 2026/ 2027، وسيتم نشر القرار بالجريدة الرسمية ليدشن مرحلة جديدة من التخصص الأكاديمي في علوم الوحي الشريف.