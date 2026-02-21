قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياما ضربت مخرجين.. رامز جلال يسخر من غادة عبد الرازق
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تدبر المعاني.. مدير شؤون القرآن بالأزهر: القرآن الكريم يعزز قيم الترابط والاتحاد بين المسلمين

أبو اليزيد سلامة
أبو اليزيد سلامة
هاني حسين

كشف الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، عن أهمية تدبر القرآن الكريم والعمل بتوجيهاته، مؤكدًا أن قراءة القرآن وحدها لا تكفي بدون فهم معانيه وتطبيقها في الحياة اليومية.

وأوضح أبو اليزيد علي خلال تقديمه برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة صدى البلد، أن البرنامج لا يقتصر على تفسير آيات القرآن بشكل تحليلي مفصل، بل يركز على المعنى الإجمالي للآيات وكيفية الاستفادة منها عمليًا، مضيفًا: "المهم أنه نحن مش بس نقرأ القرآن مهم أنه نتدبره ونفهمه ونعمل بيه ونطبقه".

وأشار إلى أن الحلقة الثالثة تتناول الجزء الرابع من القرآن الكريم، بدءًا بالآية: لُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

وأوضح أن هذا الجزء من القرآن يحتوي على توجيهات وتشريعات إلهية متعددة، منها قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مبينًا الحكمة والرحمة الإلهية في التشريع.

وتوقف أبو اليزيد علي عند آية: واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، مؤكدًا أن الأمر هنا إلهي وليس مجرد نصيحة، وأن الاعتصام بحبل الله يعكس وجوب التلاحم والتوافق بين أفراد الأمة الإسلامية، وتحذير من التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين.

وأشار إلى أن القرآن الكريم يعزز قيم الترابط والاتحاد بين المسلمين، مستشهدًا بسورة الحجرات: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرًا منهن، موضحًا أن كل ما يؤدي إلى الفرقة مذموم، وكل ما يعزز الاعتصام والوحدة مطلوب، مؤكدًا أن الاعتصام بحبل الله هو السبيل لتحقيق التآلف والتعاون بين أفراد الأمة.

القرآن القرآن الكريم نوانيات قرآنية مصر صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

الجريمة

القبض على لصوص سرقوا حواجز حديدية خاصة بالقطار الكهربائى

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدي عامل على شخصين بسلاح أبيض في الجيزة

مالك العقار الضحية

تجديد حبس الدهموش المتهم بإنهاء حياة جاره لخلافات على الإيجار بالمحلة

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد