صراع إنجليزي على كامبياسو.. ويوفنتوس يحدد 60 مليون يورو للموافقة على البيع

دخل الظهير الإيطالي آندريا كامبياسو دائرة اهتمامات عملاقي الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي وليفربول، تمهيدًا لمحاولة ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "CaughtOffside" أن الناديين يدرسان التحرك نحو لاعب يوفنتوس، في ظل بحثهما عن تدعيمات دفاعية، خاصة مع قدرة كامبياسو على شغل مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، ما يمنحه أفضلية تكتيكية كبيرة.

ووفقًا للتقارير ذاتها، فإن إدارة يوفنتوس لن تفتح باب المفاوضات بأقل من 60 مليون يورو، وهو الرقم الذي قد يحدد مسار الصفقة في الفترة المقبلة.

وكان مانشستر سيتي قد حاول بالفعل ضم اللاعب في الانتقالات الماضية، غير أن النادي الإيطالي تمسك باستمراره آنذاك.

وعلى مستوى الأرقام، قدم كامبياسو موسمًا لافتًا، إذ أسهم في ستة أهداف بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات، بعدما سجل هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة.