وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
رياضة

صراع إنجليزي على كامبياسو.. ويوفنتوس يحدد 60 مليون يورو للموافقة على البيع

كامبياسو
كامبياسو
إسراء أشرف

دخل الظهير الإيطالي آندريا كامبياسو دائرة اهتمامات عملاقي الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي وليفربول، تمهيدًا لمحاولة ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "CaughtOffside" أن الناديين يدرسان التحرك نحو لاعب يوفنتوس، في ظل بحثهما عن تدعيمات دفاعية، خاصة مع قدرة كامبياسو على شغل مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، ما يمنحه أفضلية تكتيكية كبيرة.

ووفقًا للتقارير ذاتها، فإن إدارة يوفنتوس لن تفتح باب المفاوضات بأقل من 60 مليون يورو، وهو الرقم الذي قد يحدد مسار الصفقة في الفترة المقبلة.

وكان مانشستر سيتي قد حاول بالفعل ضم اللاعب في الانتقالات الماضية، غير أن النادي الإيطالي تمسك باستمراره آنذاك.

وعلى مستوى الأرقام، قدم كامبياسو موسمًا لافتًا، إذ أسهم في ستة أهداف بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات، بعدما سجل هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة.

كامبياسو يوفنتوس مانشستر سيتي ليفربول

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

قياس السكر في رمضان.. الأوقات الصحيحة لتحديد العلاج ونصائح من استشاري

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى سنهوت التخصصي والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بمنيا القمح

