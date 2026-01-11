الكيف بقى أون لاين .. حبس شاب أعلن عن بيع الحشيش على فيسبوك

قرّرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس شاب روج لبيع الحشيش عبر صفحة فيسبوك والديلر الذي يتحصل منه على المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في المخدرات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي لجأ إلى فكرة عرض بضاعته من المخدرات على صفحة فيسبوك لتحقيق أكبر قدر من الأرباح والمكاسب حتى فوجئ برصدها من أجهزة الأمن والقاء القبض عليه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع المواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – هاتف محمول "بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهته إعترف بقيامه بالترويج للمواد المخدرة من خلال الصفحة المشار إليها بقصد تحقيق ربح مالى ، وأقر بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز "أمكن ضبطه" ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.