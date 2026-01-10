رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف

١٧ سنة من الزواج لم يمن الله عليه بالإنجاب حتى رزقه منذ أشهر قليلة بطفلين توأم إلا أن القدر لم يمهله الفرحة بهما واسترد الله أمانته.. الشاب حمادة شعبان ابن قرية الديسمي بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة فارق الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة دون أي مقدمات أو مرض.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الديسمي عقب نبأ وفاة الشاب حمادة شعبان عبد الجواد الذي سقط بشكل مفاجئ وعندما نقلته أسرته إلى المستشفى صدمهم الطبيب بجملة "البقاء لله" لتصاب زوجته وأسرته بحالة من الذهول والحزن الشديد.

وذكر عدد من أهالي قرية الديسمي أن الشاب المتوفى تزوج منذ ١٧ عاما ولم يكرمه الله بالإنجاب ثم استجاب لدعواته ومنّ عليه منذ عدة أشهر قليلة بطفلين توأم وكانت سعادته بهما كبيرة وكان أهالي القرية جميعهم بشاركونه سعادته لحسن خلقه وجيرته بينهم طوال الأعوام الماضية.

أمس الجمعة تحولت تلك الحالة من السعادة لصدمة وحزن وصرخات بعدما فارق حمادة شعبان الحياة بشكل مفاجئ ليرحل قبل أن يهنأ برؤية طفليه يكبران أمام عينيه ويترك ألم الفراق لأحباءه واليتم لصغيريه.

وشيع أهالي القرية الشاب حمادة شعبان في جنازة مهيبة جمعت المئات من الأهل والأصدقاء والجيران حيث سار المشيعين على أرجلهم بينما جمعت سيارات العشرات من المشيعين لكبر الجنازة.