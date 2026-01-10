مكبس الحديد قفل على جسمه .. مصرع صادم لشاب بشركة الصلب في الصف

يعيش أهالي قرية الاخصاص بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة حالة من الحزن الشديد عقب مصرع شاب في حادث مأساوي داخل شركة الحديد والصلب حيث أُغلق مكبس الحديد على جسده وأودى بحياته في الحال.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث داخل شركة "بيانكو" للحديد والصلب بمدينة الصف ووجود ضحية، انتقلت على الفور قوات الأمن وسيارة إسعاف وتبين العثور على جثة شاب في العشرينات من العمر مصابا بعدة إصابات أودت بحياته.

وأشارت التحريات إلى أن الشاب المتوفى يدعى يوسف صبري النجار حاصل على دبلوم تجارة وأنه أثناء عمله أُغلق مكبس الحديد عليه بشكل مفاجئ وتعالت صرخاته إلا أنه فارق الحياة في الحال.

تم نقل جثمان الشاب المتوفى داخل سيارة الاسعاف وإيداعه ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.