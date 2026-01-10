خفير يفتعل حريقا في فيلا لسرقة بلاي ستيشن ومتعلقات ثمينة بأكتوبر

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات اشتعال حريق محدود داخل فيلا بكومبوند دريم لاند بمدينة ٦ اكتوبر حيث تبين ان بواب الفيلا وراء اشعال الحريق لاخفاء قيامه بسرقة متعلقات من داخل الفيلا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مالك فيلا داخل كومبوند دريم لاند دائرة قسم أول أكتوبر باكتشافه سرقة بعض المتعلقات من داخل فيلته منها جهاز بلاي ستيشن حيث نشب حريق في جانب الفيلا وعقب اخماده اكتشف اختفاء المسروقات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال المباحث إلى موقع البلاغ، حيث جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي الفيلا.

وأشارت التحريات إلى ان وراء اشعال الحريق والسرقة بواب الفيلا لإلهاء المتواجدين وتمكنه من الاستيلاء على المسروقات، ألقت مباحث أكتوبر القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة و أرشد عن المسروقات.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.