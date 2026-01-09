12 مصابا باختناق في حريق مواسير الصرف الصحي بالمنوفية

استقبلت مستشفي اشمون العام في محافظة المنوفية 12 مصابا في حريق مواسير الصرف الصحي بقرية سنتريس.

وتبين أن الاصابات باختناق من الاهالي المتواجدين وبينهم اثنين من رجال الحماية المدنية.

وأكد مصدر أن الحالات مستقرة ويتم تقديم الاسعافات الاولية لهم ورفع حالة الطواري في المستشفي وتواجد جميع الاطباء لاستقبال المصابين في الحادث.

ويستمر الحريق منذ 4 ساعات وتعالت ألسنة النيران في سماء المنوفية وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الأطفاء للسيطرة علي الحريق.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة اشمون بنشوب حريق في مواسير صرف صحي بقرية سنتريس.

وبالانتقال تبين نشوب الحريق في مواسير صرف صحي مخزنة في الشارع ما يقرب من 500 ماسورة بلاستيكية تابعة للصرف الصحي.

وتكثف قوات الحماية المدنية والاطفاء في محافظة المنوفية من جهودها للسيطرة على حريق مواسير الصرف الصحي.