محافظ المنوفية: إزالات فورية لحالات تعد على الأراضي الزراعية ببركة السبع ومنوف

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باليقظة التامة والمتابعة الميدانية والازالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون بكل حسم تجاه المتعدين.

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع من إزالة متغير مكاني خارج الحيز العمراني بقرية هورين علي مساحة 50 م2 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظاً علي الرقعة الزراعية، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إزالة فورية لـ 3 حالات متغيرات مكانية بناحية طملاي عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط بإجمالي مساحات 325 م2 وذلك فور رصدهم عبر منظومة المتغيرات المكانية ، كما تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد علي الأرض الزراعية بناحية شبرا بلولة علي مساحة 50 م2 عبارة عن تشوينات طوب احمر طفلي قديم .

وتواصل الوحدات المحلية تكثيف حملات المرور الميداني والمتابعة الدورية لمنظومة المتغيرات المكانية للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء المخالف والإزالة الفورية في المهد حفاظاً على مقدرات الدولة .