فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنوفية يرسخ قيم المواطنة ويهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد

قدّم وفد من فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالمنوفية، التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد، وذلك خلال زيارة لمطرانية مارجرجس، بشبين الكوم.

جاء هذا في إطار تعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك.

وترأس الوفد الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنوفية، يرافقه كل من: الدكتور سامي عياد، الوكيل الشرعي بمنطقة المنوفية الأزهرية، والدكتور هشام إبراهيم عمار، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالمنوفية، ورئيس لجان الفتوى، وفضيلة الشيخ صبحي زكريا زايد، مدير إدارة الدعوة، وفضيلة الشيخ عماد إبراهيم سماحة، مدير إدارة التوجيه بالمنطقة.

وكان في استقبال الوفد: الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، وعدد من قيادات المطرانية، حيث سادت أجواء من الود، والمحبة، وتبادل التهاني، في صورة تعكس عمق العلاقات الوطنية، ووحدة النسيج المصري.

وأكد أعضاء الوفد أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والتسامح بين أبناء الوطن الواحد، مشيرين إلى أن شريعة الإسلام الحنيف، أرست أسس الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، ودعت إلى ترسيخ قيم السلام، والتعاون الإنساني، بما يعزز استقرار المجتمع، ويحفظ وحدته.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل رفعة الوطن، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، ومواجهة كل ما من شأنه المساس بوحدة مصر وأمنها واستقرارها.