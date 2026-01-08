باستثمارات أكثر من 75 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجازر 3 مراكز|صور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التشغيل التجريبي لمجزر شبين الكوم بتكلفة إجمالية تبلغ 45.9 مليون جنيه ، ومجزر جنزور الآلي بمدينة بركة السبع بقيمة 29.4 مليون جنيه وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير المجازر، وأشار المحافظ إلى أنه تم المرور من قبل اللجان المشكلة من مستشار وزيرة التنمية المحلية ومديرية الطب البيطري بالمحافظة ، للوقوف على عملية التشغيل والتأكد من الالتزام الكامل للارتقاء بالمعايير الصحية والبيئة المعتمدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح محافظ المنوفية أن مجزر شبين الكوم يقع على مساحة حوالي ٣٠٠٠ متر مسطح يتضمن صالة المجزر الرئيسية لذبح المواشي علي مساحه ٧٠٠ م ويحتوي علي ٢ صندوق ذبح الأول بسعة ذبيح وزن من ٣٠٠ إلى ٤٥٠ كجم بمعدل ذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة ، والثاني بسعة ذبيحة وزن من ٤٠٠ إلى ٦٥٠ كجم بمعدل ذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة ، وصاله لذبح الأغنام علي مساحة ٢٠٠م ويحتوي علي منصة ذبح بمعدل ٣٠ رأس غنم / ساعة ومبني غرف إدارية وخدمات (غرف الكهرباء والمحول ) بمسطح حوالي ١٨٠ م ، وخطين للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتى الثلاجات و منطقة الاستلام ، وتم إنشاء خزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه .

كما أوضح أن مجزر جنزور الآلى بمدينة بركة السبع يقع على مساحة 1000 م2 وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 29.4 مليون جنيه ويضم على 2 عنبر ذبيح و غرف حفظ ( ثلاجات) و غرف تجهيز إلى غرف التصريف النهائي بالإضافة إلى مكاتب إدارية، مشيراً إلى أن المجازر تضمنت شبكات تغذية مياه وشبكة صرف صحي ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكة الاعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل ونظام مراقبة كاميرات.



ووجه محافظ المنوفية مديرية الطب البيطري بالمتابعة المستمرة لآليات تشغيل المجازر وتحسين بيئة العمل بها وتوفير الامكانيات والدعم اللازم لضمان كفاءة تشغيلها وتحسين الخدمات، لدورها الحيوي في تقليل استهلاك الوقت والاستغلال الأمثل للجلود ومخلفات الذبائح ، مشدداً على أهمية الدور الرقابي من خلال شن الحملات التفتيشية للتأكد من اتباع كافة الاشتراطات الصحية والكشف على اللحوم بما يتطابق مع معايير الجودة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.