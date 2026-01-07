تفاصيل أولي جلسات محاكمة 4 شباب اعتدوا على صديقهم.. ونشروا صوره على وسائل التواصل بالمنوفية

لم يتحمل الشاب الصغير الذي لم يتجاوز 20 من عمرة ان يفضح بين الناس بسبب افعال أصدقائه اللاخلاقية والجريمة التي مارسوها في حقه حين اعتدوا عليه وصوروه وتناقلوا المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. فقام بانهاء حياته خوفا من العار الذي سيلحق به ..

محاكمة المتهمين بالتعدي على شاب جنسيا وتصويره

شهدت محكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية أمس، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على شاب جنسيا وتصويره ونشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تخلصه من حياته بحبة الغلة.

وجلست والدة محمد المجني عليه وشقيقه أمام المحكمة لمتابعة سير القضية التي انتهت بالتأجيل لاستكمال الإجراءات.

تفاصيل الواقعة

وفي شهر سبتمبر الماضي، تخلص شاب يبلغ من العمر 20 عاما، ويعمل سائقا، من حياته إثر تناوله حبة الغلة حبة حفظ القمح الحبة القاتلة.

وأكد الأهالي أن الشاب من قرية سلامون قبلي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، وفوجئوا بتناوله حبة حفظ القمح، وتوفي متأثرا بأعراضها خلال 3 أيام.

والدة الشاب تروي التفاصيل

وقالت والدة الشاب إنها فوجئت بنجلها يتناول حبة حفظ القمح الحبة القاتلة، وأكد أنه تعرض لاعتداء جنسي من 4 من شباب القرية وقاموا بتصويره وتداول الفيديوهات عبر “فيس بوك”.

وأكدت والدة الشاب أن نجلها لم يحك لها الواقعة سوى بعد تناوله حبة حفظ القمح وقبل وفاته، حيث ظل 3 أيام في المستشفى قبل وفاته.

وقالت الأم إن نجلها أخبرها أنهم استدرجوه ومعهم فتاة، وحاول الدفاع عن الفتاة من التعدي عليها، فقاموا بتقييده من يده وقدمه وقاموا بالتعدي عليه جنسيا وتصويره وتداولوا الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأضافت أن الشباب كانت بينهم وبين نجلها خلافات سابقة وتربصوا به، قائلة: "ابني قال قبل ما يموت: مش عاوز حد يكسر عيني".

وأوضحت أن جميع أهالي القرية شاهدوا الفيديوهات، وهم كانوا آخر من يعلم، مؤكدة أن نجلها قرر التخلص من حياته خوفا من نظرة الناس له.

وطالبت الأم بإعدام المتهمين واتخاذ جميع الإجراءات ضدهم بعد تسببهم في انتحار نجلها.