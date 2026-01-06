محافظ المنوفية يستقبل وفد حماة الوطن ويؤكد استمرار التعاون للارتقاء بمستوى الخدمات | صور

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفد حزب حماة الوطن بمكتبه بالديوان العام، برئاسة المهندس الدكتور شبل ضحا أمين عام الحزب وعضو مجلس الشيوخ بالمحافظة.

ورحب محافظ المنوفية بقيادات الحزب ، مؤكداً أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وكافة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم جهود الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الأصعدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المواطن المصري شريك أساسي في عملية البناء والتنمية تأكيداً على رؤية الدولة نحو تطوير وبناء الإنسان المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء ، تم مناقشة عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة بشكل عام ، وأشار محافظ المنوفية إلى أننا نعمل على تبنى خطط طموحة وبناءة وفق أسس مدروسة لتحديد أولويات المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من أجل تحقيق مستوى أفضل من الخدمات وبما يخدم المواطن في المقام الأول .

ومن جانبهم، قدم وفد حزب حماة الوطن التهنئة لمحافظ المنوفية بحلول العام الميلادي الجديد ، مشيدين بالدور الرائد والحيوي الذي يقوم به فى إحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، فضلاً عن التواصل الدائم والفعال مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .