قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وفد حماة الوطن ويؤكد استمرار التعاون للارتقاء بمستوى الخدمات | صور

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفد حزب حماة الوطن بمكتبه بالديوان العام، برئاسة المهندس الدكتور شبل ضحا أمين عام الحزب وعضو مجلس الشيوخ بالمحافظة.

 ورحب محافظ المنوفية بقيادات الحزب ، مؤكداً أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وكافة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم جهود الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الأصعدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المواطن المصري شريك أساسي في عملية البناء والتنمية  تأكيداً على رؤية الدولة نحو تطوير وبناء الإنسان المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء ، تم مناقشة عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة للنهوض بالخدمات  المقدمة بشكل عام ، وأشار محافظ المنوفية إلى أننا نعمل على تبنى خطط طموحة وبناءة وفق أسس مدروسة لتحديد أولويات المشروعات  التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من أجل تحقيق مستوى أفضل من الخدمات وبما يخدم المواطن في المقام الأول .

ومن جانبهم،  قدم  وفد حزب حماة الوطن التهنئة لمحافظ المنوفية بحلول العام الميلادي الجديد ، مشيدين بالدور الرائد والحيوي الذي يقوم به فى إحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، فضلاً عن التواصل الدائم والفعال مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية الاحزاب حماة وطن النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

لتعزيز التواصل المباشر .. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين وحلها

محافظ بني سويف

بروتوكول ثلاثي للتأمين الصحي على طلاب مدارس بني سويف | تفاصيل مهمة

جبران خليل جبران

جبران خليل جبران.. سيرة نبيّ الأدب الإنسان الذي كتب العالم من منفاه

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

فيديو

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد