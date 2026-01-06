محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف عدد من المشروعات ويطالب بتسريع معدلات الإنجاز

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الرصف والتطوير المسندة للهيئة العامة للطرق والكباري بنطاق المحافظة ، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنظومة الأداء أولاً بأول وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق معدلات إنجاز ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، المهندسة شيماء عامر رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري لمنطقة وسط الدلتا ، المهندس محمد كمال مدير عام إدارة الكباري بوزارة النقل.

حيث تناول الاجتماع ، مناقشة واستعراض الموقف الحالي لعدد من مشروعات قطاع رصف الطرق ومتابعة نسب معدلات الأداء بها ومنها أعمال الصيانة الشاملة بكوبري الباجور العلوي ، وأعمال رصف وتطوير طريق ( شبين الكوم – الباجور – القناطر ) وشبين الكوم طنطا ، وأعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري مبارك مشدداً بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لأعمال الرصف وسرعة نهو الأعمال لدخولهم الخدمة أمام المواطنين كونهم طرق هامة وحيوية تساهم في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة.

واختتم محافظ المنوفية اجتماعه بالتشديد على مواصلة تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لجميع المشروعات المستهدفة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء منها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما أكد المحافظ على أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة لإحداث نقلة حضارية بالمحافظة حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقاً لرؤية مصر2030.