خلافات الميراث.. تفاصيل مصرع سيدة على يد نجل زوجها في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية دمليج التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية عقب مقتل سيدة علي يد ابن زوجها بسبب خلافات عائلية بسبب الميراث.

أكد الأهالي أن المتهم يدعي عماد. ي وتعدي بسكين علي أرملة ابيه إثر نشوب مشادة كلامية بينهم اثناء تواجدها داخل مطبخ المنزل.

تابع الاهالي، ان السيدة مديحة تبلغ من العمر 61 عاما وأرملة والد المتهم ونشب بينهم مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة قام على إثرها المجني عليه بالتعدي عليها بالسكين بطعنات نافذه حتى فارقت الحياة.

وأضاف الأهالي، أن الحادث مأساوي أصاب الجميع بالصدمة وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم لعرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع سيدة على يد نجل زوجها سدد لها طعنات نافذة.

بالانتقال تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتم إحالته إلى النيابة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.