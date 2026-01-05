فصل طالب تعدي على أعضاء هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية

قرر الدكتور عماد السرسي عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، فصل طالب المقيد بالمستوى الثالث بالكلية عن العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥م.

جاء ذلك بعد الاطلاع على مواد القانون (٤٩) لسنه ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وعلى ما انتهت اليه جلسة مجلس تأديب الطلاب بالكلية المنعقد بجلسة اليوم الاثنين الموافق ۲۰۲٦/١/٥ م بحضور الطالب المذكور والذي تمت مواجهته بما هو منسوب اليه من مخالفات على النحو الثابت بما انتهى اليه التحقيق رقم ٤١٧ لسنة ٢٠٢٥ م والذي أجرى مع الطالب المذكور بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة وذلك لخروجه على مقتضى القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وذلك لارتكابه الأفعال والمخالفات المنسوبة اليه والثابتة بحقه ثبوتا يقينيا والتي من شأنها الاساءة للأساتذة بالكلية ولمنسوبي الجامعة بأن قام بالنشر على موقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك) ألفاظ وعبارات سب وقذف وتشهير تتنافى مع الآداب العامة والسلوك الواجب توافره في الطالب الجامعي وعدم التزامه بمعايير وآداب وقيم الجامعة وتلك المنشورات طالت أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيق وبالأوراق.

كما فصل الطالب المقيد بالمستوى الثالث بالكلية لمدة عامين دراسيين ابتداء من العام الجامعي الحالي ۲۰۲۶/۲۰۲٥م م وحتى نهاية العام الجامعي ۲۰۲۷/۲۰۲٦م وذلك لما نسب إليه في هذا الشأن، وإخطار الطالب ولى الأمر والجهات المعنية بالقرار، وحفظ القرار الصادر في هذ الشأن في ملف الطالب المذكور بالكلية وإعلان القرار بلوحة الإعلانات بالكلية وعلى موقع الكلية بالانترنت.