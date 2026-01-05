قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل

سالم همام
سالم همام
محمد البدوي

كشف سالم همام، أحد أصحاب مقابر محافظة المنوفية، تفاصيل واقعة غريبة شهدتها إحدى المقابر أثناء محاولة دفن جثمان أحد المتوفين، بعدما فوجئوا بوجود خلية نحل كثيفة حالت دون فتح المقبرة.

وأوضح سالم همام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن النحل هاج بشكل مفاجئ فور اقترابهم من المقبرة، وانتشر بكثافة في المكان، ما تسبب في حالة من الذعر وأجبرهم على التراجع.

محاولة فتح المقبرة

وأضاف أن أسرة المتوفى اضطرت إلى دفنه مؤقتًا في مقبرة أخرى، على أن يعودوا في اليوم التالي لمحاولة فتح المقبرة، مشيرًا إلى أنهم أشعلوا النار لطرد النحل، الأمر الذي أدى إلى تغير لونه وظهوره باللون الأسود.

الصلاح وحسن السيرة

وأشار سالم همام إلى أن المقبرة تضم رفات الشيخ أبو زيد شعلان، الذي كان يعمل غفيرًا نظاميًا، وعُرف عنه الصلاح وحسن السيرة، حيث كان حريصًا على أداء الصلاة في وقتها، ويقضي وقتًا طويلًا في المسجد في الذكر والدعاء، ولم تُسجل عليه أي مشكلات طوال حياته، وتوفي منذ نحو 20 عامًا.

حالة الدهشة بين الحاضرين

وأكد أنه لم تكن هناك أي علامات خارجية تشير إلى وجود عسل داخل المقبرة، كما لم يلاحظوا أي فتحات لدخول أو خروج النحل، ما زاد من حالة الدهشة بين الحاضرين.

تذوق كميات كبيرة

وأضاف أنه قام بتذوق كميات كبيرة من العسل الذي تم استخراجه من المقبرة، قائلًا إن العسل غمر ملابسهم، كما أن الموجودين في مراسم الدفن تناولوا منه، مؤكدًا أن مذاقه كان مميزًا للغاية ولم يسبق له تذوق مثله من قبل.

وأوضح سالم همام أن الجميع اعتبروا وجود العسل والنحل داخل المقبرة دلالة على أن المدفونين بها «ناس مباركة»، خاصة بعد تأكيد بعض المشايخ أن النحل لا يوجد إلا في الأماكن الطاهرة، ولا يجتمع على جيفة.

 تناول من هذا العسل

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أي شخص تناول من هذا العسل لم تظهر عليه أي أعراض صحية، وأن حالتهم جميعًا جيدة، مشيرًا إلى أنه في اليوم التالي تم الاستعانة بمتخصصين قاموا بنقل النحل، لتعلق الإعلامية نهال طايل قائلة مازحة: «عجيب أمرهم المنايفة».

مقابر محافظة المنوفية المقابر سالم همام خلية نحل نهال طايل تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يُتابع مع التعليم انتظام سير الامتحانات ويناقش جهود ونتائج أكثر من 300 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري

محافظة دمياط

تنفيذ ضوابط سلامة الغذاء وتنسيق الجهود بين الجهات الرقابية على الأغذية بدمياط

محافظة دمياط

بعد شكاوى المواطنين..حملة نظافة مكبرة بالعنانية بدمياط

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد