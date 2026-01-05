صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل

كشف سالم همام، أحد أصحاب مقابر محافظة المنوفية، تفاصيل واقعة غريبة شهدتها إحدى المقابر أثناء محاولة دفن جثمان أحد المتوفين، بعدما فوجئوا بوجود خلية نحل كثيفة حالت دون فتح المقبرة.

وأوضح سالم همام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن النحل هاج بشكل مفاجئ فور اقترابهم من المقبرة، وانتشر بكثافة في المكان، ما تسبب في حالة من الذعر وأجبرهم على التراجع.

محاولة فتح المقبرة

وأضاف أن أسرة المتوفى اضطرت إلى دفنه مؤقتًا في مقبرة أخرى، على أن يعودوا في اليوم التالي لمحاولة فتح المقبرة، مشيرًا إلى أنهم أشعلوا النار لطرد النحل، الأمر الذي أدى إلى تغير لونه وظهوره باللون الأسود.

الصلاح وحسن السيرة

وأشار سالم همام إلى أن المقبرة تضم رفات الشيخ أبو زيد شعلان، الذي كان يعمل غفيرًا نظاميًا، وعُرف عنه الصلاح وحسن السيرة، حيث كان حريصًا على أداء الصلاة في وقتها، ويقضي وقتًا طويلًا في المسجد في الذكر والدعاء، ولم تُسجل عليه أي مشكلات طوال حياته، وتوفي منذ نحو 20 عامًا.

حالة الدهشة بين الحاضرين

وأكد أنه لم تكن هناك أي علامات خارجية تشير إلى وجود عسل داخل المقبرة، كما لم يلاحظوا أي فتحات لدخول أو خروج النحل، ما زاد من حالة الدهشة بين الحاضرين.

تذوق كميات كبيرة

وأضاف أنه قام بتذوق كميات كبيرة من العسل الذي تم استخراجه من المقبرة، قائلًا إن العسل غمر ملابسهم، كما أن الموجودين في مراسم الدفن تناولوا منه، مؤكدًا أن مذاقه كان مميزًا للغاية ولم يسبق له تذوق مثله من قبل.

وأوضح سالم همام أن الجميع اعتبروا وجود العسل والنحل داخل المقبرة دلالة على أن المدفونين بها «ناس مباركة»، خاصة بعد تأكيد بعض المشايخ أن النحل لا يوجد إلا في الأماكن الطاهرة، ولا يجتمع على جيفة.

تناول من هذا العسل

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أي شخص تناول من هذا العسل لم تظهر عليه أي أعراض صحية، وأن حالتهم جميعًا جيدة، مشيرًا إلى أنه في اليوم التالي تم الاستعانة بمتخصصين قاموا بنقل النحل، لتعلق الإعلامية نهال طايل قائلة مازحة: «عجيب أمرهم المنايفة».