تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات والظواهر العشوائية بعدد من المدن الجديدة

نفذت عدد من اجهزت المدن الجديدة حملات إزالة لمخالفات البناء والتعديات والظواهر العشوائية.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدي بكل حزم للمخالفات البنائية واسترداد حق الدولة، ومواصلة جهود الانضباط العمراني بالمدن الجديدة.

ففي مدينة السادات، تم تنفيذ حملات لإزالة التعديات والمخالفات البنائية، والتعامل الفوري مع جميع صور الإشغال العشوائي، سواء في الأنشطة التجارية أو الإعلانات أو المواقف والأسواق العامة كما استهدفت عدد من البدرومات المخالفة لشروط التخصيص بمختلف الأحياء السكنية بالمدينة، وأسفرت عن غلق وتشميع (7) بدرومات بالمناطق ووحدة سكنية تم تغيير نشاطها.

وفي مدينة سفنكس الجديدة، تم تنفيذ حملة على عدد من المحال العامة بالقطاع الخامس بطريق أبو غالب، حيث تم رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يضمن إعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.

وفي مدينة المنيا الجديدة، قام جهاز المدينة بتنفيذ حملة مكبرة لإيقاف الأعمال المخالفة بعدد (12) قرار إيقاف أعمال بعدة مناطق وأحياء داخل المدينة، بالحي الأول، و"ابني بيتك 2".

وفي مدينة بدر، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط مول القرنفل بالحى الخامس، حيث تم رفع جميع الإشغالات المخالفة أمام المحال التجارية، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، كما تم تنفيذ حملة أخرى استهدفت ضبط المخالفات والظواهر العشوائية داخل نطاق المدينة، أسفرت عن ضبط عدة مركبات مخالفة.

وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم شن حملة مكبرة للتصدي لكافة التعديات على المسطحات الخضراء داخل المدينة، وتم خلالها إزالة عدد من التعديات والإشغالات.

وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم شن حملة لإزالة التعديات، حيث استهدفت الحملة الحي الثاني ومنطقة مركز المدينة، بالإضافة إلى واجهة المدينة المطلة على الطريق الصحراوي، باعتبارها من المناطق الحيوية التي تعكس الصورة الحضارية للمدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات على الأرصفة وحرم الطريق العام، مع إعادة الانضباط للمحال والمنشآت المخالفة.

وفي مدينة دمياط الجديدة، تم رصد بناء دور مخالف للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر بمنطقة الشاليهات بالمدينة، وتم تنفيذ قرار الإزالة لبناء الدور المخالف فورًا.