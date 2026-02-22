قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
الحكومة: خريطة صناعية متكاملة للفرص الاستثمارية وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات والظواهر العشوائية بعدد من المدن الجديدة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
آية الجارحي

 نفذت عدد من اجهزت المدن الجديدة حملات إزالة لمخالفات البناء والتعديات والظواهر العشوائية.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدي بكل حزم للمخالفات البنائية واسترداد حق الدولة، ومواصلة جهود الانضباط العمراني بالمدن الجديدة.

ففي مدينة السادات، تم تنفيذ حملات لإزالة التعديات والمخالفات البنائية، والتعامل الفوري مع جميع صور الإشغال العشوائي، سواء في الأنشطة التجارية أو الإعلانات أو المواقف والأسواق العامة كما استهدفت عدد من البدرومات المخالفة لشروط التخصيص بمختلف الأحياء السكنية بالمدينة، وأسفرت عن غلق وتشميع (7) بدرومات بالمناطق ووحدة سكنية تم تغيير نشاطها.

وفي مدينة سفنكس الجديدة، تم تنفيذ حملة على عدد من المحال العامة بالقطاع الخامس بطريق أبو غالب، حيث تم رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يضمن إعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.

وفي مدينة المنيا الجديدة، قام جهاز المدينة بتنفيذ حملة مكبرة لإيقاف الأعمال المخالفة بعدد (12) قرار إيقاف أعمال بعدة مناطق وأحياء داخل المدينة، بالحي الأول، و"ابني بيتك 2".

وفي مدينة بدر، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط مول القرنفل بالحى الخامس، حيث تم رفع جميع الإشغالات المخالفة أمام المحال التجارية، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، كما تم تنفيذ حملة أخرى استهدفت ضبط المخالفات والظواهر العشوائية داخل نطاق المدينة، أسفرت عن ضبط عدة مركبات مخالفة.

وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم شن حملة مكبرة للتصدي لكافة التعديات على المسطحات الخضراء داخل المدينة، وتم خلالها إزالة عدد من التعديات والإشغالات.

وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم شن حملة لإزالة التعديات، حيث استهدفت الحملة الحي الثاني ومنطقة مركز المدينة، بالإضافة إلى واجهة المدينة المطلة على الطريق الصحراوي، باعتبارها من المناطق الحيوية التي تعكس الصورة الحضارية للمدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات على الأرصفة وحرم الطريق العام، مع إعادة الانضباط للمحال والمنشآت المخالفة.

وفي مدينة دمياط الجديدة، تم رصد بناء دور مخالف للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر بمنطقة الشاليهات بالمدينة، وتم تنفيذ قرار الإزالة لبناء الدور المخالف فورًا.

المدن الجديدة الإسكان المجتمعات العمرانية الانضباط العمراني السادات سفنكس الجديدة مدينة بدر المنيا الجديدة برج العرب الجديدة النوبارية الجديدة دمياط الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

ترشيحاتنا

ريجيم

ريجيم أول أسبوع رمضان.. بداية ذكية بدون حرمان

تورتة الكنافة بالفراولة

حلويات رمضان.. طريقة عمل تورتة الكنافة بالفراولة

الشمر

مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد