ترفيق 5 مجاورات.. وزيرة الإسكان تتفقد منطقة الرابية بمدينة الشروق لمتابعة الموقف التنفيذي

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منطقة الرابية بمدينة الشروق لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الجاري تنفيذها عقب جولتها بمشروع سكن مصر.

يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتابعت وزيرة الإسكان الأعمال بمنطقة الرابية والتي تُعد من المناطق المُضافة حديثًا إلى الحيز العمراني لمدينة الشروق، وتقع بالامتداد الشرقي للمدينة، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 2011 فدان، واستمعت الوزيرة إلى شرحٍ تفصيلي عن المنطقة، حيث تم الانتهاء من إعداد المخطط الرئيسي للمنطقة وتقسيمها إلى 24 مجاورة سكنية، شاملة مناطق الخدمات المختلفة، بما يحقق تخطيطًا عمرانيًا متكاملًا يلبي احتياجات المواطنين.

كما شمل الشرح موقف تنفيذ أعمال المرافق حيث تم الانتهاء من ترفيق عدد 5 مجاورات بالكامل، شاملة تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وأعمال الفرمة، وجارٍ تنفيذ طبقة الأساس من سن 6 المخلوط بمنتج كسارات “الزيرو كربون” وفق أحدث المواصفات الفنية، وجارٍ ترفيق عدد 5 مجاورات أخرى، حيث تم تنفيذ شبكات الصرف الصحي والمياه وأعمال الفرمة بنسبة إنجاز بلغت مرحلة متقدمة، كما تم البدء في أعمال المرافق لعدد 14 مجاورة (شبكات مياه – صرف صحي – فرمة)، بنسبة تنفيذ مختلفة.

وأكدت وزيرة الإسكان، على تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني مُكثف، مع متابعة دورية دقيقة لنسب التنفيذ، لضمان الانتهاء من الأعمال بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل التنمية العمرانية بالمنطقة.