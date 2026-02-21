قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ترفيق 5 مجاورات.. وزيرة الإسكان تتفقد منطقة الرابية بمدينة الشروق لمتابعة الموقف التنفيذي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منطقة الرابية بمدينة الشروق لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الجاري تنفيذها عقب جولتها بمشروع سكن مصر.

يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتابعت وزيرة الإسكان الأعمال بمنطقة الرابية والتي تُعد من المناطق المُضافة حديثًا إلى الحيز العمراني لمدينة الشروق، وتقع بالامتداد الشرقي للمدينة، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 2011 فدان، واستمعت الوزيرة إلى شرحٍ تفصيلي عن المنطقة، حيث تم الانتهاء من إعداد المخطط الرئيسي للمنطقة وتقسيمها إلى 24 مجاورة سكنية، شاملة مناطق الخدمات المختلفة، بما يحقق تخطيطًا عمرانيًا متكاملًا يلبي احتياجات المواطنين.

كما شمل الشرح موقف تنفيذ أعمال المرافق حيث تم الانتهاء من ترفيق عدد 5 مجاورات بالكامل، شاملة تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وأعمال الفرمة، وجارٍ تنفيذ طبقة الأساس من سن 6 المخلوط بمنتج كسارات “الزيرو كربون” وفق أحدث المواصفات الفنية، وجارٍ ترفيق عدد 5 مجاورات أخرى، حيث تم تنفيذ شبكات الصرف الصحي والمياه وأعمال الفرمة بنسبة إنجاز بلغت مرحلة متقدمة، كما تم البدء في أعمال المرافق لعدد 14 مجاورة (شبكات مياه – صرف صحي – فرمة)، بنسبة تنفيذ مختلفة.

وأكدت وزيرة الإسكان، على تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني مُكثف، مع متابعة دورية دقيقة لنسب التنفيذ، لضمان الانتهاء من الأعمال بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل التنمية العمرانية بالمنطقة.

الإسكان المجتمعات العمرانية الرابية الشروق سكن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

ترشيحاتنا

إيران والاحتلال

إذا أرادت منع الهجوم.. مسؤول أمريكي يطالب إيران بتقديم عرض لايمكن رفضه

غرق قارب

3 قتـ.لى و27 مفقودًا بعد غرق قارب جنوب جزيرة كريت

غزة

انتشال أكثر من 700 جثمان في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي

بالصور

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا
لوتس سينا
لوتس سينا

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد