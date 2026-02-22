مدبولي للمحافظين: المرحلة المقبلة ستدار بمنطق الأولويات والنتائج.. نواب: المواطن ينتظر إنجازات ملموسة تعزز ثقته في الحكومة.. ومطالب بالعمل الميداني والتواصل المباشر

مدبولي: المواطن ينتظر أثرًا مباشرًا على الأرض

برلماني: المواطن يتطلع إلى نتائج فعلية تعكس تحسنًا في الخدمات والمشروعات

نائبة: العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين يعزز ثقة الشارع في الحكومة



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بعد تشكيله الجديد، وحلف المحافظين الجدد والنواب الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وفي بداية الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تهنئته للمحافظين على توليهم مهامهم الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مسئولياتهم خلال المرحلة المقبلة .



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن “المرحلة المقبلة ستدار بمنطق الأولويات والنتائج، فكل محافظ مطالب ـ منذ اليوم الأول ـ بتحديد أهم ثلاثة ملفات عاجلة في محافظته، مع وضع خطة تحرك واضحة وجدول زمني مختصر، ونحن في سباق مع الوقت، والمواطن ينتظر أثرًا مباشرًا على الأرض، ولذلك سيكون معيارنا الأساسي هو ما يتحقق فعليًا، لا ما يُعرض على الورق”.

بداية، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمحافظين الجدد ، مؤكدا أن المواطن يتطلع إلى نتائج فعلية وملموسة تعكس تحسنًا في الخدمات والمشروعات التنموية.

وأكد" مسعود"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن ارتباط معيار التقييم بما يتم إنجازه على أرض الواقع، خطوة على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

في سياق متصل، أشادت النائبة شيماء نبيه، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين، بعد تشكيله الجديد، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً تنفيذيا مختلفا لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن .

وأكدت" نبيه" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن المحافظين الجدد يقع على كاهلهم مسؤلية كبيرة تجاه الملفات الخدمية والتنموية العاجلة، مشددة على ضرورة العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، لضمان تحسين مستوى الخدمات وتعزيز ثقة الشارع في الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.