إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

بسبب الأعياد.. تأجيل غسيل شبكات المياه في المنوفية

مروة فاضل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية أنه بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين سيتم تأجيل أعمال الغسيل المحددة بجدول الغسيل الدورى للشبكات بكافة مناطق المحافظة خلال الأسبوع الحالي. 

وسيتم استئناف الأعمال تباعا وفقا للمواعيد المحددة بجدول الغسيل الدورى للشبكات.

وكان المهندس رشدي السيد عمر ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، قد اعلن عن خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة خلال شهر يناير 2026م وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى للشبكات . 

وأوضح رئيس الشركة، أنه يتم التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة،و تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما تعلن الشركة أنه فى حالة أي شكوى من جودة المياه يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب رقم 01220906668 .

