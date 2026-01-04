قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026
الظهور الأول لـ «بنتايك» بعد أزمة فسخ تعاقده مع الزمالك .. فيديو خاص
أحمد موسى: إحنا بلد قوية جدًا والعفي محدش ياكل لقمته.. وترامب يُهدّد: مستعدون لتنفيذ هجمة ثانية على فنزويل.. والأرصاد تحذرا | أخبار التوك شو
مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم.. والمغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا
شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية ... التعليم تعلن التفاصيل الرسمية
وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
إصابة عاملين انهارت عليهما كتلة صخرية أثناء عملهما بصحراء قنا
إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالنقب.. واقتحامات بالضفة الغربية
«ستارلينك» : توفير خدمة الإنترنت مجاناً لفنزويلا حتى 3 فبراير
مؤرخ أرجنتيني: ترامب يُسيطر الآن على فنزويلا والنفط صار ملكًا لهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مقبرة العسل في المنوفية.. كيف ظهرت خلايا العسل داخل مقبرة مُغلقة؟| خبير يوضح حقيقة تغذي النحل على الجيفة

عسل النحل
عسل النحل
رنا أشرف

في واقعة غير مألوفة أثارت موجة واسعة من الدهشة والتساؤلات بين الأهالي والمتابعين، شهدت قرية الكمايشة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية حدثًا استثنائيًا، بعدما تحولت لحظة فتح مقبرة مغلقة منذ أكثر من خمس سنوات إلى اكتشاف مفاجئ، عقب العثور على نحو 13 خلية نحل كاملة تحتوي على كميات من العسل الطبيعي داخل المدفن.

ولم يكن المشهد مجرد واقعة طريفة أو حدثًا نادر الوقوع فحسب، بل جاء ليكشف عن حالة من الذهول امتزجت بالحيرة والفضول العلمي، خاصة أن المقبرة لم تُفتح طوال هذه المدة، ما أثار تساؤلات واسعة حول كيفية دخول النحل إليها واستمرار نشاطه في بيئة مغلقة ومعزولة.

ومع انتشار تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت وجيز، بدأت تتداول تفسيرات وروايات متعددة حول طبيعة تكون خلايا النحل داخل المقبرة. فقد ذهب البعض إلى الاعتقاد بأن النحل قد يكون تغذى على الجيفة أو بقايا الأنسجة البشرية لإنتاج العسل، وهي فرضية انتشرت بشكل ملحوظ بين التعليقات، رغم ما أثارته من جدل واعتراض من جانب المختصين في مجال تربية النحل والعلوم البيئية.

بعد اكتشاف خلايا عسل داخل مقبرة: هل يتغذى النحل على أجساد الموتى؟ خبير حشرات يوضح

قال الدكتور حسني شرف الدين، أستاذ الحشرات الاقتصادية وتربية نحل العسل بكلية الزراعة جامعة المنوفية، في تصريحات صحفية لموقع صدى البلد، إن نحل العسل يعتمد في غذائه الأساسي على الرحيق وحبوب اللقاح، موضحًا أن حبوب اللقاح تمثل المصدر الرئيسي للبروتين، بينما يقوم النحل بتحويل الرحيق إلى عسل عبر عمليات فسيولوجية معقدة داخل جسمه.

وأضاف: “النحل يجمع الرحيق داخل معدة مخصصة تعرف باسم معدة العسل، وهي منفصلة تمامًا عن الجهاز الهضمي. وخلال عملية الجمع يفرز إنزيم الإنفرتيز الذي يحول السكروز الموجود في الرحيق إلى سكريات أحادية مثل الجلوكوز والفركتوز، وهي المكونات الأساسية لعسل النحل”.

وأوضح أن الرحيق بطبيعته يحتوي على نسبة رطوبة مرتفعة قد تصل إلى 60%، بينما يجب أن تنخفض نسبة الرطوبة في العسل الجيد إلى نحو 18% فقط. لذلك يعمل النحل على تبخير المياه الزائدة بوسيلتين متكاملتين أثناء تجهيز العسل داخل الخلية.

النحل الحاضن يكمل عملية تبخير الرحيق داخل الخلية

وقال شرف الدين: “عندما يعود النحل من الحقل لا يفرغ الرحيق دفعة واحدة، لكنه يمد الخرطوم ويخرج قطرة ثم يعيد امتصاصها عدة مرات للمساعدة في تبخير المياه. بعد ذلك تنتقل العملية إلى النحل الحاضن داخل الخلية، حيث يخزن الرحيق في العيون الثلاثية، وتقوم الشغالات برفرفة أجنحتها لاستكمال عملية التبخير حتى تصل الرطوبة إلى المستوى المناسب”.

وأشار إلى أن النحل، بعد اكتمال نضج العسل، يقوم بتغطيته بطبقة من الشمع لحمايته من امتصاص الرطوبة مرة أخرى، مؤكدًا أن العسل يصبح عند هذه المرحلة بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا والكائنات الدقيقة، ولذلك يظل صالحًا لفترات طويلة جدًا دون أن يفسد.

العسل لا ينتج من الجيف أو أنسجة الكائنات الميتة

وتابع قائلًا: “العسل لا ينتج من الجيف أو بقايا الكائنات الحية، لأن النحل بطبيعته يجمع الرحيق وهو مادة سكرية وليس البروتينات الموجودة في الأنسجة العضوية، لذلك لا يمكن للنحل أن ينتج عسلًا من الجثث أو المخلفات كما قد يعتقد البعض”.

لون العسل يختلف حسب مصدر الرحيق والقيمة الغذائية أعلى في الأنواع الداكنة

وأضاف أن اختلاف لون العسل يرتبط بمصدر الرحيق وليس ببيئة وجوده، حيث تميل بعض أنواع العسل الداكنة لأن تكون أعلى في القيمة الغذائية من الأنواع الفاتحة، بحسب طبيعة النبات المزهر ومصدر الغذاء.

وأكد أستاذ تربية النحل أن وجود العسل داخل المقابر أو الأماكن المغلقة لا يؤدي إلى تلفه طالما ظل محتفظًا بخصائصه الطبيعية، موضحًا: “العسل بيئة غير صالحة لنمو الميكروبات، وهناك دلائل تاريخية تؤكد ثبات خصائصه، فقد عثر على عينات عسل داخل مقابر فرعونية، وبقيت صالحة للاستهلاك حتى بعد مرور آلاف السنين”.


 

خلية نحل اكتشاف خلايا نحل داخل مقبرة بالمنوفية مقبرة المنوفية عسل النحل خلايا النحل في مقبرة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

حالة الطقس

موجة برد جديدة تضرب البلاد.. مفاجأة في حالة الطقس غدًا

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

صورة سابقة تجمع وكيل الأزهر والراحل

وكيل الأزهر ينعى رئيس معاهد وجامعات دار السلام كونتور بإندونيسيا

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر ينعى رئيس معاهد وجامعات دار السلام كونتور بإندونيسيا

دار الإفتاء

هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها على روح والدها؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد