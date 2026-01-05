قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الدفاع المدني بغزة: تمكنا من إزالة أنقاض 3445 مبنى ومنزلا سكنيا
الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية
في ذكرى ميلاده الـ80.. صور للإمام الطيب تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل صغير
لغز البيتزا يكشف "ساعة الصفر".. كيف التقطت واشنطن إشارة إسقاط مادورو؟
أخبار البلد

جامعة المنوفية الأهلية تحقق حصادًا متنوعا في الأنشطة الطلابية خلال عام 2025

جامعة المنوفية الأهلية
جامعة المنوفية الأهلية
نهلة الشربيني

تأكيدا على أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية مهارات وقدرات الطلاب العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، حيث نظمت جامعة المنوفية الأهلية مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج التي أسهمت في صقل شخصية الطالب وتعزيز وعيه المجتمعي، الأمر الذي أفرز إنجازات كبيرة خلال عام 2025 في مختلف المجالات. وتعكس هذه الجهود الاهتمام الكبير للدولة المصرية ووزارة التعليم العالي في تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم على الإبداع والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

تعزيز روح المبادرة والقيادة لدى الطلاب وتحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى الجامعات المصرية

وفي هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية الأهلية، شهدت الجامعة تنظيم مجموعة واسعة من الأنشطة الطلابية في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والأسر والاتحادات والجوالة والخدمة العامة واللجنة العلمية، بما أسهم في تعزيز روح المبادرة والقيادة لدى الطلاب وتحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى الجامعات المصرية.

وقد أكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، أن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب، وتعزز روح الانتماء الوطني والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار لتوفير البيئة المثلى التي تشجع الطلاب على الابتكار والإبداع، وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة لتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، بما يضمن إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بمهارات متكاملة.

كما أعرب الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلتها جامعة المنوفية الأهلية، مؤكدًا أن هذا الحصاد يمثل نموذجًا يحتذى به في تطوير الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار الدعم الحكومي والمؤسسي لتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية وتعزيز مهارات القيادة والابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية مبدعة قادرة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

شهد المجال الرياضي مشاركة جامعة المنوفية الأهلية في ملتقى الأنشطة الطلابية للجامعات المصرية الأهلية بجامعة الجلالة، حيث فازت الجامعة بالعديد من المراكز، كما أقيمت دورات تنشيطية في ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة وكرة السرعة ومصارعة الذراعين والشطرنج، إلى جانب تنظيم مهرجان رياضي في ألعاب اللياقة البدنية والدارتس، وتنظيم لقاء رياضي للعاملين بين فريقَي الجامعة الحكومية والأهلية في كرة القدم. وشارك الطلاب والطالبات في مهرجان الدوري الرياضي بجامعة المنوفية في الألعاب الجماعية والفردية، حيث تم إحراز مراكز متقدمة في كرة السرعة، والسباحة بأنواعها المختلفة، والكاراتيه، وكرة اليد، وكرة القدم الخماسية، وكرة الطائرة، وألعاب القوى، والدارتس، وكرة السلة، وغيرها من الألعاب التي أكدت تفوق الطلاب والطالبات على المستوى الرياضي.

وفي المجال الثقافي، شاركت الجامعة في الملتقى الشعري الأول لجامعات تحالف الدلتا بمعسكر جامعة طنطا ببلطيم، بالإضافة إلى المشاركة في ملتقى الأنشطة الصيفية بالاتحاد الرياضي للجامعات بمعسكر طنطا بلطيم. كما نظمت الجامعة ندوات ثقافية ودينية متعددة، منها ندوة بكلية تكنو لوجيا العلوم الصحية حول حقوق المرأة والطفل في الدين الإسلامي، وندوة بعنوان “الأخذ بالأسباب ونبذ العنف – الدروس المستفادة من حرب أكتوبر”، وحملات توعوية بمخاطر الإدمان والمخدرات تحت شعار “أنت أقوى من المخدرات”، وندوات حول الصحة الإنجابية للمرأة، وحفظ وتجويد القرآن الكريم، واستراتيجيات التغذية السليمة، والشائعات وأثرها على المجتمع، والمراهنات والدارك ويب من منظور ديني، إلى جانب زيارة معرض الصناعات الدفاعية TEDx وورش عمل للفحص الذاتي للمرأة وفيديوهات توعوية عن المخدرات التخليقية، واستضافة طلاب المدارس الابتدائية لحملات توعوية حول صحة الفم والأسنان، وتنظيم ندوات عن التغذية العلاجية السليمة.

وفي المجال الفني، أقامت الجامعة مركزًا لتدريب الطلاب في الغناء والإنشاد والعزف، وقدمت عروضًا مسرحية بكلية الطب، وشاركت في مسابقة المواهب الفنية بجامعة المنوفية، وفازت بالعديد من المراكز، كما نظمت مسابقات Open Mic في الغناء والإنشاد والإلقاء والستاند أب كوميدي، وأقامت مركز تدريب للفنون التشكيلية، وشاركت في ملتقى جامعة سمنود التكنولوجية في مجال الغناء والإنشاد وفازت بالمركز الثاني.

على صعيد المجال الاجتماعي، نظمت الجامعة حملتين للتبرع بالدم لصالح مرضى الأورام، وزيارات للمتحف المصري الكبير لـ 550 طالبًا، وقافلة طبية لقرية طوخ طنبشا للكشف على أمراض الباطنة والعظام والنساء والتوليد والنفسية والعصبية، وتم الكشف على 150 حالة، وعملت بازارًا خيريًا مخصصًا لدعم مرضى الأورام من الأطفال، وأطلقت مبادرة “اطمن على صحتك” للكشف على طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، كما نظمت زيارات لدار المسنين ببركة السبع وللجيش الثالث الميداني بالسويس، وشاركت في ملتقى قادة الوعي بمعهد إعداد القادة بحلوان.

كما تنوعت أنشطة الأسر والاتحادات الطلابية، حيث نظمت زيارات لمستشفيات مختلفة، وأقامت معارض خيرية للملابس للأسر الفقيرة في القرى المحيطة، ونفذت مبادرات مجتمعية مثل “عينك مسؤوليتنا” للكشف على أمراض العيون، وحملات توعية لطالبات المدارس الثانوية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، كما نظمت دورات في الإسعافات الأولية.

وفي مجال الجوالة والخدمة العامة، قامت عشيرة الجوالة بزيارة دار الأيتام بقرية هورين، ونفذت معسكرًا لدهان الأرصفة بالجامعة، ونظمت دورة “رواد رهوط عشيرة الجوالة”، لتعزيز مهارات الخدمة المجتمعية وروح التعاون لدى الطلاب.

وعلى صعيد اللجنة العلمية، نظمت الجامعة زيارة للمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث IRC EXPO 2025 بالعاصمة الجديدة، وأقامت ندوات علمية في كلية الذكاء الاصطناعي حول الابتكار وأخلاقيات العمل الجماعي، وندوة عن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، كما شاركت في منتدى الشباب العربي الإفريقي الرابع عشر تحت شعار “الجامعات الخضراء خطوة نحو تحقيق تنمية مستدامة”، وشاركت كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وتكنولوجيا العلوم الصحية في مؤتمرات علمية متعددة، ما يعكس تميز الجامعة في الجمع بين الجانب الأكاديمي والأنشطة الطلابية المتكاملة.

الأنشطة الطلابية جامعة المنوفية الأهلية التعليم العالي

