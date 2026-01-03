قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
التعليم العالي: الجامعات المصرية تشهد فعاليات ثقافية متنوعة ضمن المشروع الوطني للقراءة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء وعي طلابي مستنير، وترسيخ الثقافة والمعرفة داخل الجامعات، باعتبار القراءة إحدى الأدوات الرئيسية لتشكيل شخصية الطالب القادر على التفكير النقدي والإبداع، مشيرًا إلى أن تبنّي المشروع الوطني للقراءة يأتي في إطار تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس وافق على إدراج المشروع الوطني للقراءة ضمن محاور الأنشطة الطلابية، مع التأكيد على تعميمه في جميع الكليات بالجامعات المصرية، ووضع جدول زمني منظم للفعاليات، بالتنسيق مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، وبالشراكة مع البحث العلمي للاستثمار.

وانطلقت الفعاليات الرسمية للمشروع من معهد إعداد القادة، تلاها تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية بعدد من الجامعات الحكومية، شهدت مشاركة واسعة من الطلاب، وركزت على التعريف بأهداف المشروع وآليات المشاركة، وأهمية القراءة في بناء الوعي وتعزيز الانتماء الوطني.

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي ومدير معهد إعداد القادة، أن المشروع الوطني للقراءة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الأنشطة الثقافية وبناء الوعي الطلابي، لافتًا إلى أن التنسيق مع منسقي الجامعات أسهم في سرعة انتشار المشروع وتفاعل الطلاب معه.

من جانبه، أوضح الدكتور عبده إبراهيم، مدير المشروعات التربوية والجودة بالبحث العلمي للاستثمار، أن المشروع يستهدف إعداد جيل مثقف وقادر على الإسهام الإيجابي في تنمية المجتمع، مؤكدًا أن الشراكة مع وزارة التعليم العالي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف المشروع داخل الجامعات المصرية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

