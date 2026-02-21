سفرة ثالث أيام رمضان.. طريقة عمل دجاج بالزبدة محشي بالخضار

دجاج بالزبدة محشي بالخضار من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم على سفرة ثالث أيام شهر رمضان الكريم.

قدمت الشيف محروسة سالم على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج بالزبدة محشي بالخضار، فيما يلي….

مقادير دجاج بالزبدة محشي بالخضار

● فرخه كبيرة سليمة

● جزر مكعبات كبيرة

● بطاطس مكعبات كبيرة

● كوسه مكعبات كبيرة

● طماطم شيري

● بصل قاورمة

● روزماري

● ملح وفلفل

● مرقه دجاج فوريه

● كركم

● كاري

● بابريكا مدخنه

● زبده مذابة

التقديم

● أرز اصفر بالمكسرات

● سلطة الدقوس



طريقة تحضير دجاج بالزبدة محشي بالخضار



تذوب الزبدة مع المرقة والملح والفلفل

تحقن الدجاجة بالزبدة المذابة تحت الجلد

يتبل الخضار بالتتبيلة والزبدة

يحشى الدجاج بالخضار ويضاف في القالب

تسوى في فرن ساخن حتى تمام الطهي