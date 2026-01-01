التعليم العالي: حصاد أسبوعي حافل بالأنشطة والقرارات الداعمة لتطوير البحث العلمي

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ أجندتها الطموحة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت قيادة الدكتور أيمن عاشور، من خلال سلسلة متتابعة من الفعاليات العلمية، والاجتماعات الرسمية، واللقاءات الدولية، والزيارات الميدانية، التي عكست حيوية الأداء المؤسسي وتكامل الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة.

وجاءت هذه التحركات في إطار دعم جودة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخلال كلمته، سلط وزير التعليم العالي الضوء على منظومة كليات الطب في مصر ومستشفياتها الجامعية، وما حققته من توسع ملموس وإسهام فاعل في دعم المنظومة الصحية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يبلغ حاليًا 145 مستشفى جامعيا، وينضم إليها اليوم مستشفى جامعي جديد، ليصل الإجمالي إلى 146 مستشفى جامعيًا على مستوى الجمهورية، وتسهم هذه المستشفيات بتقديم نحو 75% من خدمات الرعاية الطبية الثالثية، وقد استفاد من خدماتها خلال عام 2025 ما يقرب من 32 مليون مواطن، كما تم إجراء نحو 658 ألف عملية جراحية، من بينها حوالي 390 ألف عملية جراحية ذات مهارة متقدمة.

إطلاق الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة بورسعيد، وخلال الاجتماع اعتمد المجلس النموذج الاسترشادي للخطة الاستراتيجية للجان قطاعات التعليم الجامعي 2025، لصياغة وإعداد إستراتيجية كل لجنة من لجان القطاع.

كما وافق المجلس على إطلاق الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية في نسخته الثالثة، اعتبارًا من يناير 2026 وحتى نهاية يوليو 2026، ويستهدف طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2025/2026 بالجامعات المصرية، ويهدف الاستبيان إلى قياس جودة الخدمات التعليمية في الجامعات، وتعزيز قنوات التواصل بين الطلاب ومؤسساتهم التعليمية، ونشر ثقافة المشاركة والتفاعل البناء داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى إصدار مؤشرات دقيقة حول جودة التعليم والدعم الأكاديمي والمهني، بما يسهم في تطوير التعليم الجامعي وفق المعايير العالمية للجودة والاعتماد.

جامعة العاصمة الأهلية

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، وخلال الاجتماع وافق المجلس على طلب جامعة حلوان الأهلية بتغيير مسماها إلى "جامعة العاصمة الأهلية"، كما وافق المجلس على طلب جامعة جنوب الوادي الأهلية بتغيير مسماها إلى "جامعة قنا الأهلية"، كما وافق المجلس على فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك، وذلك اعتبارًا من 10 يناير 2026، ولمدة أسبوعين.

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة تطوير مشروع الشهادات المهنية الدولية في التدريس للمعلمين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين، ودعم جهود الارتقاء بكفاءة المعلم وبناء قدراته المهنية وفق أحدث المعايير الدولية، وتناول الاجتماع بحث سبل تطوير محتوى الشهادات المهنية، وآليات تنفيذها، بما يواكب احتياجات منظومة التعليم، ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وربط التطوير المهني المستمر للمعلمين بمسارات واضحة ومعتمدة، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك، والتوسع في برامج الشهادات المهنية، بما يدعم بناء معلم مؤهل قادر، على مواكبة التطورات التربوية والتكنولوجية، وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير التعليم.

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مستشفى جامعة بورسعيد، وخلال الزيارة، اطلع الوزير على منشآت مستشفى جامعة بورسعيد، الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 36 ألف متر مربع، مع بنية إنشائية تبلغ 13.5 ألف متر مربع، ويتكون المشروع من ثلاثة مبانٍ رئيسية بارتفاع خمسة أدوار، وتم تجهيز المستشفى بـ540 سريرًا، منها 427 سريرًا للإقامة و113 سريرًا للعزل والإفاقة والعناية المركزة والطوارئ، بالإضافة إلى 16 غرفة عمليات، 31 عيادة، 6 غرف مناظير، 5 معامل، و15 غرفة أشعة، و15 قاعة محاضرات، وأكد الوزير أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المشروعات التعليمية والخدمية بجامعة بورسعيد، حيث افتتح الوزير أعمال تطوير مجمع حمامات السباحة الأوليمبي بكلية علوم الرياضة، بتكلفة بلغت حوالي 123,445 مليون جنيه، كما تشمل خطة التطوير رفع كفاءة وتطوير الصالة المغطاة بالكلية، والتي تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، إلى جانب تطوير وتجهيز 15 ملعبًا فرعيًا لمختلف الألعاب الرياضية، بما يتيح تنظيم البطولات والمعسكرات على أعلى مستوى، وكذلك تجهيز منشآت للإقامة الفندقية، استعدادًا لاستضافة المعسكرات الرياضية المحلية والدولية، كما افتتح الدكتور أيمن عاشور أعمال إتمام المرحلة الأولى من خطة التطوير الشاملة للمدن الجامعية بمدينة بورفؤاد، وافتتح الوزير أيضا المبنى التعليمي الإداري الجديد، الذي يُعد من أحدث المنشآت الجامعية.

استوديو جامعة بورسعيد بكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استوديو جامعة بورسعيد بكلية التربية النوعية، بعد تطويره وفق أحدث المواصفات الفنية، وأكد الوزير أن الاستوديوهات تتيح للطلاب فرصًا عملية لاكتساب الخبرات في مجالات الإخراج، والتقديم، والمونتاج، وصناعة المحتوى الرقمي، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة، كما تفقد الوزير المعارض التخصصية لقسم التربية الفنية والذي ضم العديد من المنتجات الفنية من مشغولات الجلد الطبيعي والخزف والمشغولات المعدنية والخرز والحلى والديكوباج، بالإضافة لمعرض قسم الاقتصاد المنزلي والذي اشتمل على العديد من الملابس والمنتجات اليدوية من إنتاج طلاب القسم.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تدشين شركة إنجاز جامعة بورسعيد، وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تنمية الجامعات لمواردها وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الجامعة وبنيتها التحتية، مستعرضًا جهود الوزارة في دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

احتفالية جامعة العاصمة باليوبيل الذهبي

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) باليوبيل الذهبي لإبراز 50 عامًا من الإنجازات الأكاديمية والفنية وخططها الطموحة لمستقبل مشرق بعد تغيير اسمها، وفي كلمته أشار د.أيمن عاشور إلى أن الجامعة حققت إنجازات أكاديمية وبحثية ملموسة، شملت تطوير البرامج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي، وتوسيع الشراكات محليًّا ودوليًّا، فضلًا عن إسهاماتها في الابتكار وخدمة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030، مؤكدًا أن خريجي الجامعة يشكلون ثروتها الحقيقية، فقد أنجبت شخصيات عامة ورموزًا مؤثرة في العمل الوطني والدولي، من وزراء وقادة منظمات دولية وعلماء وباحثين وأطباء ومهندسين، إضافة إلى شخصيات بارزة في الإعلام والفنون والاقتصاد والإدارة، الذين جسدوا قيم الجامعة في التميز والمسؤولية المجتمعية، مؤكدين نجاح رسالتها في إعداد كوادر قيادية قادرة على صنع التغيير والمساهمة الفاعلة في المستقبل.

استقبل د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير الحسين سيدي عبد الله الدية سفير موريتانيا بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وموريتانيا فى المجالات التعليمية والبحثية، وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التعليمي والبحثي بين البلدين، مع التركيز على دعم الطلاب الموريتانيين بالجامعات المصرية، وتذليل التحديات التي تواجههم، وإمكانية زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب الموريتانيين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمامات المشتركة.

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع المستشارين والملحقين الثقافيين العاملين بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج التابعة للوزارة، وذلك في إطار متابعة أداء هذه المكاتب، وأكد الوزير ضرورة التواصل المستمر والفعال بين المكاتب والمراكز الثقافية والطلاب المصريين الدارسين بالخارج، والعمل على احتضانهم، وتوفير قنوات اتصال مباشرة ومفتوحة لحل مشكلاتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، وتوجيههم بما يخدم مصالحهم العلمية والوطنية.