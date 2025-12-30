2,6 ٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2024 / 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة الاحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 30 / 12 / 2025 النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي (2024 /2025).



أهم المؤشرات



3٬9 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالي للعام الجامعي 2024 /2025 مقابل 3٬8 مليون طالب عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 6٬2 ٪.



الجامعات الحكومية والأزهر



2٬363 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 59.2٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025) ، مقابل 2٬364 مليون طالب عام (2023/2024) بنسبة انخفاض قدرها 0.05٪.



بلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 551 كليـة منـها 288 كلية نظريه بها عدد 1.7 مليون طالب بنسبة 71.1٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر المقيدين، وعدد 263 كليــة عملية بعدد 683.6 ألف طالب بنسبة 28.9٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر.



123٬5 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (2024 /2025).

الجامعات التكنولوجية



35.9 الف طالب مقيد بالجامعات التكنولوجية يمثلون 0٬9٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025)، مقابل 20٬9 الف طالب عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 71.8٪.



بلغ عدد الجامعات 10 جامعـة تضم 17 كليـة منـها 2 كلية نظريه بها عدد 1003 طالب بنسبة 2.8٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية، وعدد 15 كليــة عملية بعدد 34.8 ألف طالب بنسبة 97.2٪ من إجمالي الطلاب.

الجامعـات التكنولوجية



873 عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات التكنولوجية عام (2024 /2025).



الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية



496.3 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة والاهلية يمثلون 12.4٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025) مقابل 365ألف طالب عام (2023 /2024) بنسبة زيادة قدرها 36 ٪.



بلغ عدد الجامعات 68 جامعة تحتوي على 486 كلية منها 127 كلية نظـرية بعدد 90٬4 ألف طالب بنسبة 18٬2٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وعدد 359 كلية عملية بعدد 406 ألف طالب بنسبة 81٬8 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.



29٬5 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام (2024 /2025)



المعاهد العليا الخاصة



بلغ عدد المعاهد 172 معهد عالي يضم 841.7 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 21٬1 ٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025) مقابل 775.7 ألف طالب عام (2023 / 2024) بنسبة زيادة قدرها 8٬5٪.



7.7 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عام (2024 /2025)



بلغ عدد الاكاديميات 4 اكاديمية تضم 47.4 الــف طـالب مقـيدون بالأكاديميـات يمثلون 1.2٪ من إجمالي طلاب التعلـيم العالي عام(2024 /2025) ، مقابل 35.3 ألف طالب عـام(2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 34.2٪.



2٬5 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام (2024 /2025).



المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومي / خاص) والكليات التكنولوجية



بلغ عدد 207٬7 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.2٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025) مقابل 199٬6 ألف طالب عام (2023 /2024) بنسبة زيادة قدرها 4٬1٪.



2.1 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومي والخاصة والكليات التكنولوجية عام (2024 /2025)