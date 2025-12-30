قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

2,6 ٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2024 / 2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة الاحصاء اليوم    الثلاثاء      الموافق  30  /   12 / 2025 النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي (2024 /2025). 


 أهم المؤشرات 
 

  3٬9 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالي للعام الجامعي 2024 /2025  مقابل 3٬8 مليون طالب عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 6٬2 ٪. 


 الجامعات الحكومية والأزهر
 

 2٬363 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 59.2٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025) ، مقابل 2٬364 مليون طالب عام (2023/2024) بنسبة انخفاض قدرها 0.05٪.
 

  بلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 551 كليـة منـها 288 كلية نظريه بها عدد 1.7 مليون طالب بنسبة 71.1٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر المقيدين، وعدد 263 كليــة عملية بعدد 683.6 ألف طالب بنسبة 28.9٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر.
 

   123٬5 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (2024 /2025).

الجامعات التكنولوجية


  35.9 الف طالب مقيد بالجامعات التكنولوجية يمثلون 0٬9٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025)، مقابل 20٬9 الف طالب عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 71.8٪.
 

   بلغ عدد الجامعات 10 جامعـة تضم 17 كليـة منـها 2 كلية نظريه بها عدد 1003 طالب بنسبة 2.8٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية، وعدد 15 كليــة عملية بعدد 34.8 ألف طالب بنسبة 97.2٪ من إجمالي الطلاب.

 الجامعـات التكنولوجية
 

   873 عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات التكنولوجية عام (2024 /2025).


الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية
 

 496.3 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة والاهلية يمثلون 12.4٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025) مقابل 365ألف طالب عام (2023 /2024) بنسبة زيادة قدرها 36 ٪.
 

  بلغ عدد الجامعات 68 جامعة تحتوي على 486 كلية منها 127 كلية نظـرية بعدد 90٬4 ألف طالب بنسبة 18٬2٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وعدد 359 كلية عملية بعدد 406 ألف طالب بنسبة 81٬8 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.
 

   29٬5 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام (2024 /2025) 


المعاهد العليا الخاصة


 بلغ عدد المعاهد 172 معهد عالي يضم 841.7 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 21٬1 ٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025) مقابل 775.7 ألف طالب عام (2023 / 2024) بنسبة زيادة   قدرها 8٬5٪. 
 

   7.7 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عام (2024 /2025)
 

 بلغ عدد الاكاديميات 4 اكاديمية تضم 47.4 الــف طـالب مقـيدون بالأكاديميـات يمثلون 1.2٪ من إجمالي طلاب التعلـيم العالي عام(2024 /2025) ، مقابل 35.3 ألف طالب عـام(2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 34.2٪.
 

    2٬5 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام (2024 /2025).
 

المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومي / خاص) والكليات التكنولوجية
 

 بلغ عدد 207٬7 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.2٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025) مقابل 199٬6 ألف طالب عام (2023 /2024) بنسبة زيادة قدرها 4٬1٪.
 

  2.1 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومي والخاصة والكليات التكنولوجية عام (2024 /2025)

الجهاز المركزي للتعبئة العامة الاحصاء التعليم العالي الجامعات الحكومية الجامعات التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

ترشيحاتنا

تفتيش ميداني

التنمية المحلية: 132 صاحب محل قدموا طلبات لتقنين وضعهم على منظومة المحال العامة| صور

وزيرة التنمية المحلية

حصاد التنمية المحلية عام 2025.. جملة الاعتمادات المالية لديوان عام الوزارة (3.2073) مليار جنيه

الدكتور سامي فوزي

في احتفال موظفي الأبروشية .. رئيس الكنيسة الأسقفية: نحن جميعًا خدام لا عاملين

بالصور

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

قهوة الصباح
قهوة الصباح
قهوة الصباح

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

إعصار صيني يضرب العالم.. ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 29%

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد