قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
ردًا على استهداف مقر بوتين..قتلى ومصابون في قصف روسي على مناطق عدة بأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يؤكد أهمية إنشاء وتحديث قاعدة بيانات للعلماء المصريين بالخارج

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع المستشارين والملحقين الثقافيين العاملين بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج التابعة للوزارة، وذلك في إطار متابعة أداء هذه المكاتب، بحضور الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وذلك عبر الفيديو كونفرانس

يأتي هذا الاجتماع الدوري لمناقشة خطط العمل المستقبلية لدعم رؤية الدولة الأشمل في تعزيز الحضور المصري في الفعاليات والأنشطة الدولية، وإبراز ما تتمتع به مصر من ثراء وتنوع ثقافي وعمق حضاري، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة المصرية، وبما يحقق التنسيق والتوافق مع الخطوط العريضة والجهود والمساعي التي تبذلها وزارة الخارجية في هذا الشأن.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه الوزير التحية للمستشارين الثقافيين تقديرًا لجهودهم خلال المرحلة الماضية، مشيدًا بالتقارير الدورية التي تقدمها المكاتب والمراكز الثقافية حول حجم أنشطتها وأعمالها.

كما ثمّن دور قطاع الشؤون الثقافية والبعثات برئاسة الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير، في دعم وتنسيق عمل المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج، وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين المكاتب والمراكز الثقافية والسفارات بالخارج، وكذلك بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور الدور المحوري للمكاتب والمراكز الثقافية في دعم القوة الناعمة المصرية بالخارج، وتمثيل الصورة الحضارية للدولة المصرية في مختلف دول العالم، خاصة في مجالات دعم ملف تدويل التعليم المصري، ورعاية الطلبة المبعوثين والدارسين بالخارج، إضافة إلى دعم ملف البحث والابتكار وشراكاته الدولية، علاوة على دعم السياحة التعليمية والثقافية، والترويج للجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية.

وناقش الوزير مع المستشارين الثقافيين خطة عمل المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية دعم وتنشيط الأنشطة الثقافية داخل الدول المختلفة، والتعريف بمصر وتاريخها وحضارتها، ودعم جهود جذب الطلاب الوافدين من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات، وابتكار أشكال جديدة من الفعاليات التي تسهم في الترويج لمصر سياحيًا وثقافيًا.

كما أكد الوزير ضرورة التواصل المستمر والفعال بين المكاتب والمراكز الثقافية والطلاب المصريين الدارسين بالخارج، والعمل على احتضانهم، وتوفير قنوات اتصال مباشرة ومفتوحة لحل مشكلاتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، وتوجيههم بما يخدم مصالحهم العلمية والوطنية.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور ما حققته منظومة التعليم العالي من نجاحات في مجال الشراكات الدولية، وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، وافتتاح فروع للجامعات المصرية بالخارج، إلى جانب حجم البروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها.

وأكد أهمية دور المكاتب والمراكز الثقافية في التواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية بالخارج، وبحث سبل تعزيز العلاقات العلمية ودعم هذه الشراكات.

كما ناقش الوزير أهمية إنشاء وتحديث قاعدة بيانات متكاملة للعلماء المصريين بالخارج، تتضمن تخصصاتهم ومجالات تميزهم، مع التأكيد على ضرورة التواصل المستمر معهم والاستفادة من خبراتهم في دعم خطط التنمية والمشروعات القومية للدولة.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بجوانب التمثيل العلمي والثقافي المتنوعة، واعتبارها جزءًا أصيلًا من الخطط الاستراتيجية.

من جانبهم، أعرب المستشارون الثقافيون عن شكرهم وتقديرهم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي على عقد هذا اللقاء الدوري، مؤكدين أنه يمثل فرصة مهمة لتبادل الأفكار والمقترحات، وتعزيز التنسيق بين المكاتب والمراكز الثقافية المختلفة، وربطها بشكل مباشر بالأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

كما قدموا عددًا من المقترحات، من بينها تنظيم دورات لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت بالتنسيق مع الوزارة والجامعات المصرية، وإعداد دليل شامل بالجامعات المصرية والتخصصات العلمية التي تقدمها، بما يسهم في تسهيل التعريف بها في الخارج، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات الخارجية والسياحة، لدعم أنشطة المكاتب والمراكز الثقافية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وتم التأكيد على عقد الاجتماع بشكل دوري، لضمان المتابعة المستمرة لأداء المكاتب والمراكز الثقافية، إلى جانب تنظيم اجتماعات تنسيقية تجمع بين المكاتب والمراكز المتشابهة في طبيعة عملها أو القريبة جغرافيًا، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ترشيحاتنا

أرشيفية

إصابة 109 عمّال في تصادم قطارين داخل نفق شمال الهند

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يطالب بإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

صورة أرشيفية

لبنان ينتظر تسويات سياسية وضمان الأمن والاستقرار في عام 2026

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد