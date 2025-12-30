وزير التعليم العالي: 32 مليون مواطن استفادوا من خدمات المستشفيات الجامعية

أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية تسهم بنحو 75% من خدمات الرعاية الطبية الثالثية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنها تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية في مصر.

32 مليون مواطن استفادوا من خدمات المستشفيات الجامعية

وأشار الوزير إلى أن ما يقرب من 32 مليون مواطن استفادوا من خدمات المستشفيات الجامعية خلال عام 2025، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

قدرات طبية متقدمة وانتشار واسع

وأضاف عاشور أن المستشفيات الجامعية تمتلك إمكانات طبية متقدمة وانتشارًا جغرافيًا واسعًا، يؤهلها للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، وتقديم خدمات علاجية متخصصة وفق أعلى المعايير.

كوادر مؤهلة وخدمة تعليمية متكاملة

وأكد وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية يعمل بها آلاف الأطباء وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، إلى جانب أطقم التمريض والفنيين، بما يضمن تقديم خدمة صحية وتعليمية متكاملة.

دعم الدولة لتطوير المنظومة الصحية

وشدد عاشور على استمرار دعم الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير المستشفيات الجامعية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة المنظومة الطبية.