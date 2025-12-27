وزير التعليم العالي: ضرورة تفعيل دور المراكز البحثية بالجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور محفوظ عبدالستار، لتعيين سيادته رئيسًا لجامعة الغردقة، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.

أكد الدكتور أيمن عاشور ضرورة استعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، مشددًا على استكمال كافة الاستعدادات الأكاديمية والإدارية، مشيرًا إلى ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

ووجه الوزير بتفعيل دور المراكز البحثية وحاضنات الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، وتشجيع النشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، ودعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر، وجاء في مقدمتها، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع وزير التعليم العالي، لاستعراض أبرز نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" التي تستهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال عبر تحالفات إقليمية تضم الجامعات والبحث العلمي والصناعة ورواد الأعمال.