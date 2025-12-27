قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي: سجل مرضي موحد للمترددين على المستشفيات الجامعية

الأعلى المستشفيات الجامعية
الأعلى المستشفيات الجامعية
نهلة الشربيني

عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، ولفيف من رؤساء الجامعات والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمستشفى جامعة بورسعيد.

 145 مستشفى جامعي قدمت خدماتها الطبية لحوالي 32 مليون مواطن خلال عام 2025

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن المستشفيات الجامعية تشهد تطورًا ملحوظًا نتيجة الجهود غير المسبوقة التي تبذل لتحديث منظومة المستشفيات الجامعية وفقًا لأحدث المعايير الفنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسريع تطوير منظومة الصحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن أهمية دور المستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة. 

وأشار الوزير إلى الدور المحوري للمستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع، مؤكدًا التنسيق والتكامل مع مستشفيات وزارة الصحة باعتباره توجهًا استراتيجيًا للدولة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

وشدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية، من خلال تحليل الاحتياجات الفعلية، ووضع رؤى مستقبلية للأقاليم السبعة وفق متطلبات التنمية المستدامة 2030، مع تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز الحوكمة والتعاون البحثي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى التوسعات الكبيرة التي تشهدها منظومة المستشفيات الجامعية، حيث بلغ عددها 145 مستشفى، لافتًا إلى أهمية افتتاح مستشفى بورسعيد الذي يعد إضافة كبيرة للمنظومة؛ لخدمة محافظة بورسعيد 

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن المجلس استمع إلى تقرير قدمه الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، حول موقف مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، وذلك لميكنة عدد 80 مستشفى في 12 جامعة حكومية، حيث تم تجهيز البنية التحتية المعلوماتية بأكثر من 37000 جهاز حاسب ومعدات الشبكات والخوادم والحماية السيبرانية.

وأفاد التقرير بانتهاء أعمال التشغيل بعدد 20 مستشفى على أن ينتهى تشغيل باقي المستشفيات قبل نهاية العام.

وأوضح التقرير أن المشروع يهدف إلى إنشاء سجل مرضي موحد للمترددين على المستشفيات الجامعية مع حوكمة العمل داخل المستشفيات، وتوفير قواعد بيانات لدعم البحث العلمي في المجال الطبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استمع أيضًا إلى تقرير قدمه الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية حول حصاد أداء المستشفيات الجامعية في تقديم مختلف الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خلال عام 2025، حيث قدمت 145 مستشفى جامعي خدمات طبية لنحو 32 مليون مواطن، و76% من خدمة المستوى الثالث (الجراحات المتقدمة)، و تم إجراء 658 ألف عملية جراحية منها 393 ألف جراحة ذات مهارة متقدمة.

كما استعرض المجلس الموقف العام للتدريب الإلزامي للطلاب.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

ترشيحاتنا

رامي صبري

رامي صبري يوجّه تحذيرًا حاسمًا للشعراء والملحنين لهذا السبب

اوس اوس

بطريقة ساخرة.. أوس أوس يعلن عن اقتراب موعد عرض فيلمه الجديد

هالة سرحان

هالة سرحان تعلق على قرار أحمد المسلماني بمنع ظهور العرافين في البرامج

بالصور

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان
نيسان
نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة
طقطقة الركبة
طقطقة الركبة

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد