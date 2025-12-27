وزير التعليم العالي: سجل مرضي موحد للمترددين على المستشفيات الجامعية

عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، ولفيف من رؤساء الجامعات والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمستشفى جامعة بورسعيد.

145 مستشفى جامعي قدمت خدماتها الطبية لحوالي 32 مليون مواطن خلال عام 2025

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن المستشفيات الجامعية تشهد تطورًا ملحوظًا نتيجة الجهود غير المسبوقة التي تبذل لتحديث منظومة المستشفيات الجامعية وفقًا لأحدث المعايير الفنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسريع تطوير منظومة الصحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن أهمية دور المستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة.

وأشار الوزير إلى الدور المحوري للمستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع، مؤكدًا التنسيق والتكامل مع مستشفيات وزارة الصحة باعتباره توجهًا استراتيجيًا للدولة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

وشدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية، من خلال تحليل الاحتياجات الفعلية، ووضع رؤى مستقبلية للأقاليم السبعة وفق متطلبات التنمية المستدامة 2030، مع تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز الحوكمة والتعاون البحثي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى التوسعات الكبيرة التي تشهدها منظومة المستشفيات الجامعية، حيث بلغ عددها 145 مستشفى، لافتًا إلى أهمية افتتاح مستشفى بورسعيد الذي يعد إضافة كبيرة للمنظومة؛ لخدمة محافظة بورسعيد

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن المجلس استمع إلى تقرير قدمه الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، حول موقف مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، وذلك لميكنة عدد 80 مستشفى في 12 جامعة حكومية، حيث تم تجهيز البنية التحتية المعلوماتية بأكثر من 37000 جهاز حاسب ومعدات الشبكات والخوادم والحماية السيبرانية.

وأفاد التقرير بانتهاء أعمال التشغيل بعدد 20 مستشفى على أن ينتهى تشغيل باقي المستشفيات قبل نهاية العام.

وأوضح التقرير أن المشروع يهدف إلى إنشاء سجل مرضي موحد للمترددين على المستشفيات الجامعية مع حوكمة العمل داخل المستشفيات، وتوفير قواعد بيانات لدعم البحث العلمي في المجال الطبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استمع أيضًا إلى تقرير قدمه الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية حول حصاد أداء المستشفيات الجامعية في تقديم مختلف الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خلال عام 2025، حيث قدمت 145 مستشفى جامعي خدمات طبية لنحو 32 مليون مواطن، و76% من خدمة المستوى الثالث (الجراحات المتقدمة)، و تم إجراء 658 ألف عملية جراحية منها 393 ألف جراحة ذات مهارة متقدمة.

كما استعرض المجلس الموقف العام للتدريب الإلزامي للطلاب.