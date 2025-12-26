قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بطاقة 540 سرير.. وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد

وزير التعليم العالي يفتتح المستشفى الجامعي الجديد في بورسعيد
محمد الغزاوى

افتتح الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، المستشفى الجامعي الجديد، اليوم الجمعة، ضمن احتفالات عيد بورسعيد القومي "عيد النصر"، بحضور لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والعامة ووسائل الإعلام.

وزير التعليم العالي يفتتح المستشفى الجامعي الجديد في بورسعيد

وتفقد وزير التعليم العالي أقسام المستشفى المختلفة، المقامة على مساحة كلية 36 ألف متر مربع، وإجمالي المساحة المعمارية 11 ألف متر مربع، تنقسم إلى: 9500 متر مربع مساحة المبنى الرئيسي، و1500 متر مربع مساحة المباني الملحقة.

وتحتوي المستشفى الجامعي على 540 سرير موزعة على الأقسام المختلفة، منها 37 سريرا للرعاية المركزة، و15 حضانة للأطفال المبتسرين، إلى جانب قسم أشعة تشخيصية متكامل يضم جهاز رنين مغناطيسي وجهازين مقطعية، و3 أجهزة أشعة إكس راي، فضلاً عن 16 غرفة عمليات، و6 غرف مناظير، و28 عيادة، و6 معامل، و10 غرف أشعة رئيسية، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 15 قاعة محاضرات، وغيرها من الأقسام الأخرى.

بورسعيد محافظة بورسعيد جامعة بورسعيد مستشفي جامعة بورسعيد

