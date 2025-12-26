غرفة بورسعيد: خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويخفض الأسعار خلال شهرين

أكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية ، أن أسعار الفائدة مازالت مرتفعة وتحتاج إلى المزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة. موضحاً أن الخفض لا يزال غير كافٍ لتحقيق الانفراجة المطلوبة في تكلفة التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما أكد سعده، ايضا أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة محورية لخفض تكلفة التمويل على الشركات، الأمر الذي سينعكس مباشرة على زيادة القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص وتحسين مستويات الإنتاج.

وأضاف أن أثر القرار سيبدأ في الظهور خلال الشهرين المقبلين من خلال استقرار أو تراجع نسبي في أسعار السلع والخدمات، بما يدعم القوة الشرائية للمستهلكين ويحرك عجلة النشاط الاقتصادي.

وأوضح سعده أن خفض الفائدة يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر تقليص تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن قطاعات السيارات والعقارات والصناعات الغذائية ستكون الأكثر استفادة، إلى جانب جذب تدفقات استثمارية جديدة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.