الشافعي: بورسعيد رمز المقاومة والفدائية ويجب أن تعرف الأجيال الجديدة بطولاتها

أكد محمد الشافعي والمؤرخ الكاتب الصحفي، انه تم التخطيط بيناء السد العالي قبل ثورة 23 يوليو 1952، مشيرا إلى أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أعاد مشروع بناء السد العالي وقام بتنفيذه.

وقال محمد الشافعي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن فرنسا كانت ضد مصر بعد تاييدها لثورة الجزائر، وحتى إنجلترا كانت تطمع في السيطرة على قناة السويس، لذا حدث العدوان الثلاثي ضد مصر.

وتابع الكاتب والمؤرخ الصحفي، أن بورسعيد رمز المقاومة والفدائية، مؤكدا أنها تستحق أن نقف أمامها وأن يتم تعليم الأجيال القادمة بطولات بورسعيد.

