قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الوطنية للانتخابات» تعلن نتائج جولة الإعادة بمحافظة بورسعيد

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، وجاءت النتيجة كالتالي:

دائرة أول بورفؤاد: فوز حسن عمار

نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية

سبق أن أعلنت الهيئة أن الجولة الأولى أسفرت عن فوز 40 مرشحًا، منهم 36 حزبياً و4 مستقلين، فيما أجريت جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشحًا في 55 دائرة.

توزيع جولات الإعادة على محافظات المرحلة الثانية
وتضم الدوائر الـ55 بمحافظات المرحلة الثانية على النحو التالي:

القاهرة: إعادة في 7 دوائر من أصل 19

القليوبية: إعادة في 5 دوائر من أصل 6

الدقهلية: إعادة كاملة في 10 دوائر

المنوفية: إعادة كاملة في 6 دوائر

الغربية: إعادة كاملة في 7 دوائر

كفر الشيخ: إعادة كاملة في 4 دوائر

الشرقية: إعادة في 8 دوائر من أصل 9

دمياط: إعادة في دائرة واحدة

بورسعيد: إعادة في دائرة واحدة

الإسماعيلية: إعادة في 3 دوائر

السويس: إعادة في دائرة واحدة

شمال سيناء: إعادة في دائرة واحدة

جنوب سيناء: إعادة في دائرة واحدة

الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي القاضي حازم بدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

اكتشاف تزوير في ملفات جنسية نائبين سابقين بمجلس الأمة الكويتي

استشهاد لبنانيين اثنين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة

استشهاد لبنانيين اثنين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في الهرمل

رروسيا

زاخاروفا : المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا تحرز تقدماً بطيئاً

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد