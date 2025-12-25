قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بالأسماء.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بمحافظة الشرقية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، وجاءت النتائج كالتالي:

دائرة أول الزقازيق: فوز لطفي شحاته، محمد الصالحي، إيمان خضر، ومروة هاشم

دائرة بلبيس: فوز علي النقيطي، رشيد عامر، وسحر عثمان

دائرة أول العاشر من رمضان: فوز أحمد حلمي

دائرة أبو كبير: فوز عبد الله لاشين وحاتم عبد العزيز

دائرة ديرب نجم: فوز طلعت السويدي وعبد الباقي تركي

دائرة فاقوس: فوز أمام منصور، نبيل العطار، وصلاح شريبة

دائرة أبو حماد: فوز ثروت سويلم ومدحت أبو راضي

دائرة الحسينية: فوز مصطفى عمر ورائف تمراز

نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية

سبق أن أعلنت الهيئة أن الجولة الأولى أسفرت عن فوز 40 مرشحًا، منهم 36 حزبياً و4 مستقلين، فيما أجريت جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشحًا في 55 دائرة.

توزيع جولات الإعادة على محافظات المرحلة الثانية
وتضم الدوائر الـ55 بمحافظات المرحلة الثانية على النحو التالي:

القاهرة: إعادة في 7 دوائر من أصل 19

القليوبية: إعادة في 5 دوائر من أصل 6

الدقهلية: إعادة كاملة في 10 دوائر

المنوفية: إعادة كاملة في 6 دوائر

الغربية: إعادة كاملة في 7 دوائر

كفر الشيخ: إعادة كاملة في 4 دوائر

الشرقية: إعادة في 8 دوائر من أصل 9

دمياط: إعادة في دائرة واحدة

بورسعيد: إعادة في دائرة واحدة

الإسماعيلية: إعادة في 3 دوائر

السويس: إعادة في دائرة واحدة

شمال سيناء: إعادة في دائرة واحدة

جنوب سيناء: إعادة في دائرة واحدة

الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي حازم بدوي انتخابات مجلس النواب

