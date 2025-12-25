بالأسماء .. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتائج جولة الإعادة بمحافظة كفر الشيخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، وجاءت النتائج كالتالي:

دائرة كفر الشيخ: فوز محمد عرابي، محمد خليفة، ومحمد القطان

دائرة سيدي سالم: فوز توفيق إبو أحمد ومحمد عبيدي

دائرة الحامول: فوز عزت عبد الرحمن وأحمد رجب الشافعي

دائرة دسوق: فوز عادل النجار، محمد عطا، ومحمد عبد العليم داوود













نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية

سبق أن أعلنت الهيئة أن الجولة الأولى أسفرت عن فوز 40 مرشحًا، منهم 36 حزبياً و4 مستقلين، فيما أجريت جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشحًا في 55 دائرة.

توزيع جولات الإعادة على محافظات المرحلة الثانية

وتضم الدوائر الـ55 بمحافظات المرحلة الثانية على النحو التالي:

القاهرة: إعادة في 7 دوائر من أصل 19

القليوبية: إعادة في 5 دوائر من أصل 6

الدقهلية: إعادة كاملة في 10 دوائر

المنوفية: إعادة كاملة في 6 دوائر

الغربية: إعادة كاملة في 7 دوائر

كفر الشيخ: إعادة كاملة في 4 دوائر

الشرقية: إعادة في 8 دوائر من أصل 9

دمياط: إعادة في دائرة واحدة

بورسعيد: إعادة في دائرة واحدة

الإسماعيلية: إعادة في 3 دوائر

السويس: إعادة في دائرة واحدة

شمال سيناء: إعادة في دائرة واحدة

جنوب سيناء: إعادة في دائرة واحدة