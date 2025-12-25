قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
بتهمة السب والقذف .. جيهان الشماشرجي تحرّر محضرًا ضد هولاء بسبب واقعة فتاة المترو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أول 3 سيدات يحسمن مقاعد الفردي في انتخابات النواب 2025 بمحافظة الشرقية

عبد الرحمن سرحان

شهدت نتيجة إعادة انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية العديد من المفاجآت بفوز 3 مرشحات لأول مرة في الانتخابات البرلمانية 2025. 

اللافت أن جميع من فاز في انتخابات مجلس النواب من السيدات من محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية.

وفازت المرشحة سحر عتمان مرشحة حزب العدل في انتخابات مجلس النواب عن دائرة بلبيس. 

كذلك فازت مروة هاشم المرشحة المستقلة عن دائرة أول الزقازيق. كما فازت المرشحة عن حزب حماة الوطن النائبة مروة هاشم عن نفس الدائرة "أول الزقازيق". 

جدير بالذكر أن مرحلة الإعادة للدوائر الـ 19 الملغاة تشهد منافسة سيدة أيضا وهي سناء برغش مرشحة حزب مستقبل وطن بدائرة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وقال القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة لمجلس النواب جرت في أجواء تفاعلية وإقبال متزايد، خاصة في محافظات الوجه البحري وسيناء، مشيرًا إلى التزام جميع المشاركين بمستوى كبير من المسؤولية أثناء العملية الانتخابية.

وأضاف بدوي أن العملية الانتخابية تابعتها ممثلو المنظمات والجمعيات وفق القواعد والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان شفافية العملية ومصداقية النتائج.

تلافي سلبيات الماضي

وأكد رئيس الهيئة أن الهدف من الالتزام بالقواعد والإجراءات كان تفادي سلبيات الماضي، وضمان خروج الانتخابات لتعكس إرادة الناخبين بشكل واضح ودقيق.

