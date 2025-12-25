أول 3 سيدات يحسمن مقاعد الفردي في انتخابات النواب 2025 بمحافظة الشرقية

شهدت نتيجة إعادة انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية العديد من المفاجآت بفوز 3 مرشحات لأول مرة في الانتخابات البرلمانية 2025.

اللافت أن جميع من فاز في انتخابات مجلس النواب من السيدات من محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية.

وفازت المرشحة سحر عتمان مرشحة حزب العدل في انتخابات مجلس النواب عن دائرة بلبيس.

كذلك فازت مروة هاشم المرشحة المستقلة عن دائرة أول الزقازيق. كما فازت المرشحة عن حزب حماة الوطن النائبة مروة هاشم عن نفس الدائرة "أول الزقازيق".

جدير بالذكر أن مرحلة الإعادة للدوائر الـ 19 الملغاة تشهد منافسة سيدة أيضا وهي سناء برغش مرشحة حزب مستقبل وطن بدائرة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وقال القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة لمجلس النواب جرت في أجواء تفاعلية وإقبال متزايد، خاصة في محافظات الوجه البحري وسيناء، مشيرًا إلى التزام جميع المشاركين بمستوى كبير من المسؤولية أثناء العملية الانتخابية.

وأضاف بدوي أن العملية الانتخابية تابعتها ممثلو المنظمات والجمعيات وفق القواعد والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان شفافية العملية ومصداقية النتائج.

تلافي سلبيات الماضي

وأكد رئيس الهيئة أن الهدف من الالتزام بالقواعد والإجراءات كان تفادي سلبيات الماضي، وضمان خروج الانتخابات لتعكس إرادة الناخبين بشكل واضح ودقيق.