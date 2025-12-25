قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات المنوفية
ننشر أسماء الفائزين بالدقهلية بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حازم بدوي: هدفنا خروج انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين وتتفادى أخطاء الماضي
الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات القاهرة
ننشر أسماء الفائزين بالغربية بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
أحمد عبد الحميد ينعي والده بكلمات مؤثرة.. تفاصيل
الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بالقليوبية
مرصد الأزهر: ما يجري في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن جرائم الحرب الصهيونية لم تنته بعد
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حازم بدوي: هدفنا خروج انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين وتتفادى أخطاء الماضي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

قال القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة لمجلس النواب جرت في أجواء تفاعلية وإقبال متزايد، خاصة في محافظات الوجه البحري وسيناء، مشيرًا إلى التزام جميع المشاركين بمستوى كبير من المسؤولية أثناء العملية الانتخابية.

متابعة المنظمات والقواعد الانتخابية

وأضاف بدوي أن العملية الانتخابية تابعتها ممثلو المنظمات والجمعيات وفق القواعد والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان شفافية العملية ومصداقية النتائج.

تلافي سلبيات الماضي

وأكد رئيس الهيئة أن الهدف من الالتزام بالقواعد والإجراءات كان تفادي سلبيات الماضي، وضمان خروج الانتخابات لتعكس إرادة الناخبين بشكل واضح ودقيق.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، النتائج الرسمية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي جرت على مدار يومي 17 و18 ديسمبر في مختلف محافظات مصر.

إبطال بعض اللجان الفرعية بسبب مخالفات

وأوضح رئيس الهيئة أن صناديق الاقتراع في اللجنة رقم 71 بدائرة بلبيس – الشرقية، واللجنتين 26 و33 بمركز المنصورة – الدقهلية، واللجنة 68 بمركز ميت غمر تم إبطالها بسبب مخالفات أثرت على شرعية الفرز، مع التأكيد على استبعاد هذه الأصوات دون التأثير على نتائج باقي اللجان.

نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية

سبق أن أعلنت الهيئة أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحاً، بينهم 36 حزبياً و4 مستقلين، فيما جرت جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشحاً في 55 دائرة.

توزيع جولات الإعادة على محافظات المرحلة الثانية
وتضم الدوائر الـ55 في محافظات المرحلة الثانية على النحو التالي:

القاهرة: إعادة في 7 دوائر من أصل 19

القليوبية: إعادة في 5 دوائر من أصل 6

الدقهلية: إعادة كاملة في 10 دوائر

المنوفية: إعادة كاملة في 6 دوائر

الغربية: إعادة كاملة في 7 دوائر

كفر الشيخ: إعادة كاملة في 4 دوائر

الشرقية: إعادة في 8 دوائر من أصل 9

دمياط: إعادة في دائرة واحدة

بورسعيد: إعادة في دائرة واحدة

الإسماعيلية: إعادة في 3 دوائر

السويس: إعادة في دائرة واحدة

شمال سيناء: إعادة في دائرة واحدة

جنوب سيناء: إعادة في دائرة واحدة

القاضي حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات لإعادة لمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

ارشيفية

في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

ترشيحاتنا

القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

فوز دودو العمدة ووائل الطحان بمقعدي دائرة المطرية بانتخابات النواب.. خسارة محمد زهران

صورة أرشيفية

خبير: المجتمع الإسرائيلي متطرف ونتنياهو يهرب من مسؤوليته بشأن أحداث 7 أكتوبر

أرشيفية

خبير نظم برلمانية: حسم الطعون سريعا سابقة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد