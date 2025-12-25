حازم بدوي: هدفنا خروج انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين وتتفادى أخطاء الماضي

قال القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة لمجلس النواب جرت في أجواء تفاعلية وإقبال متزايد، خاصة في محافظات الوجه البحري وسيناء، مشيرًا إلى التزام جميع المشاركين بمستوى كبير من المسؤولية أثناء العملية الانتخابية.

متابعة المنظمات والقواعد الانتخابية

وأضاف بدوي أن العملية الانتخابية تابعتها ممثلو المنظمات والجمعيات وفق القواعد والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان شفافية العملية ومصداقية النتائج.

تلافي سلبيات الماضي

وأكد رئيس الهيئة أن الهدف من الالتزام بالقواعد والإجراءات كان تفادي سلبيات الماضي، وضمان خروج الانتخابات لتعكس إرادة الناخبين بشكل واضح ودقيق.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، النتائج الرسمية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي جرت على مدار يومي 17 و18 ديسمبر في مختلف محافظات مصر.

إبطال بعض اللجان الفرعية بسبب مخالفات

وأوضح رئيس الهيئة أن صناديق الاقتراع في اللجنة رقم 71 بدائرة بلبيس – الشرقية، واللجنتين 26 و33 بمركز المنصورة – الدقهلية، واللجنة 68 بمركز ميت غمر تم إبطالها بسبب مخالفات أثرت على شرعية الفرز، مع التأكيد على استبعاد هذه الأصوات دون التأثير على نتائج باقي اللجان.

نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية

سبق أن أعلنت الهيئة أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحاً، بينهم 36 حزبياً و4 مستقلين، فيما جرت جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشحاً في 55 دائرة.

توزيع جولات الإعادة على محافظات المرحلة الثانية

وتضم الدوائر الـ55 في محافظات المرحلة الثانية على النحو التالي:

القاهرة: إعادة في 7 دوائر من أصل 19

القليوبية: إعادة في 5 دوائر من أصل 6

الدقهلية: إعادة كاملة في 10 دوائر

المنوفية: إعادة كاملة في 6 دوائر

الغربية: إعادة كاملة في 7 دوائر

كفر الشيخ: إعادة كاملة في 4 دوائر

الشرقية: إعادة في 8 دوائر من أصل 9

دمياط: إعادة في دائرة واحدة

بورسعيد: إعادة في دائرة واحدة

الإسماعيلية: إعادة في 3 دوائر

السويس: إعادة في دائرة واحدة

شمال سيناء: إعادة في دائرة واحدة

جنوب سيناء: إعادة في دائرة واحدة