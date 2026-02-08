تحذير لإسرائيل.. لافتة عملاقة بطهران تحدد الأهداف المحتمل ضربها في تل أبيب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، اليوم "الأحد"، صورا تُظهر نصب لافتة عملاقة في ميدان فلسطين بالعاصمة الإيرانية طهران تضمنت خريطة الأهداف المحتملة في تل أبيب.

وتضمنت اللافتة في ميدان فلسطين بطهران تحذيرا باللغة العبرية جاء فيه "أمام وابل الصواريخ هذه منطقة صغيرة.. أنتم تبدأون.. ونحن ننهي".

يأتي نصب هذه اللافتة العملاقة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وتدخل إسرائيل بوضع شروط للإدارة الأمريكية خوفا من اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لا يتوافق مع مصالحها.

وفي وقت سابق، أبلغ مسؤولو دفاع إسرائيليون نظراءهم الأمريكيين مؤخرا بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديدا لإسرائيل، وأن تل أبيب مستعدة للتحرك منفردة إذا لزم الأمر.

وأفادت مصادر أمنية بأن النوايا الإسرائيلية لتفكيك القدرات الصاروخية الإيرانية وبنيتها التحتية الإنتاجية قد تم التعبير عنها خلال الأسابيع الأخيرة عبر سلسلة من المراسلات رفيعة المستوى.

وأوضح مسؤولون عسكريون مفاهيم عملياتية لإضعاف البرنامج، بما في ذلك شن ضربات على مواقع التصنيع الرئيسية.