مصرع أربعة أشخاص بسبب السيول في المغرب

أعلنت السلطات المحلية بإقليم تطوان في المغرب، اليوم الأحد، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما لا يزال شخص خامس في عداد المفقودين، إثر سيول قوية جرفتهم، أمس السبت.



باغتت السيول القوية سيارة خفيفة كانت تقل خمسة أشخاص، قبل أن تجرفهم المياه، وسُجّل الحادث بالطريق الإقليمية رقم 4704، عند أحد الروافد الرئيسية لوادي الرميلات.

وباشرت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية عمليات البحث والإنقاذ فور إشعارها بالحادث، مع تعبئة شاملة للموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، بما في ذلك فرق للغطاسين، وكلاب مدربة، وطائرة بدون طيار (درون)، فضلا عن مساهمة متطوعين من ساكني المنطقة.



أسفرت عمليات التمشيط والبحث، ليل السبت، عن انتشال جثتي ضحيتين (فتاة تبلغ 14 سنة وطفل عمره سنتان)، قبل أن يتم، صباح اليوم الأحد، العثور على جثتين أخريين (طفل يبلغ 12 سنة ورجل في عقده الثالث)، فيما لا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس.