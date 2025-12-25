الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إبطال نتائج اللجان الفرعية 71 ومقرها بلبيس بمحافظة الشرقية، و26 و33 ومقرهما مركز المنصورة، و68 ومقرها ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد ثبوت وجود عيوب جوهرية في أعمالها، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

استبعاد بطاقات التصويت واعتماد النتائج

وأوضحت الهيئة أنه سيتم استبعاد جميع بطاقات التصويت الصادرة عن هذه اللجان من عملية الفرز، مع اعتماد النتائج الصادرة من باقي اللجان وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان احترام إرادة الناخبين والحفاظ على مصداقية الانتخابات.

تأكيد على نزاهة العملية الانتخابية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومعالجة أي مخالفات أو عيوب جوهرية قد تؤثر على صحة النتائج النهائية، مشددة على أن متابعة سير الانتخابات في جميع اللجان مستمرة لضمان تنفيذها بأعلى معايير الشفافية.