حوادث

الهيئة الوطنية تبطل التصويت في 4 لجان ببلبيس والمنصورة وميت غمر بنتيجة 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى خلال مؤتمرها الصحفى نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بـ55 دائرة عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي.


وقال القاضى حازم بدوى فى بداية المؤتمر: «السلام عليكم شعب مصر العظيم.. أبناء الوطن الكريم، جرت انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الاستحقاق الانتخابى لاختيار أعضاء مجلس النواب فى أجواء تنافسية وإقبال متزايد من المواطنين خاصة فى قرى ومدن محافظات الوجه البحرى وسيناء وكان كل المشاركين على قدر كبير من المسئولية سواء الناخبون والمرشحون وأعضاء الهيئات القضائية والمتابعون من وسائل الإعلام وممثلى المنظمات والجمعيات الأهلية المحلية والدولية.. الجميع التزم بالدستور والقانون والقواعد التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بما يعكس تنامى الوعى والثقافة السياسية وسعى الجميع إلى هدف واحد هو تلافى سلبيات ما مضى وخروج نتيجة الانتخابات معبرة عن الإرادة الحرة للناخبين».
وأضاف قائلًا: «السيات والسادة الحضو بعد تلقى محاضر الحصر العددى لسائر اللجان الفرعية والعامة اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الأيام السابقة لبحث التظلمات المقدمة بشأن عملتى الاقتراع والفرز وانتهى بعد مراجعة تفصيلية لكشوف توقيع الناخبين وبطاقات الكشوف لكافة اللجان الفرعية فى كل دائرة انتخابية وإعادة الرصد إلى إبطال اللجان الفرعية أرقام 71 التابعة للدائرة الثانية ومقرها مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، و26 و33 التابعتين للدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة و68 التابعة للدائرة الثانية ومقرها مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية لما شابها من عيوب جوهرية أثرت فى مشروعية إجراءات الفرز مع استبعاد بطاقات التصويت لهذه اللجان دون أن يؤثر ذلك على الدائرة الانتخابية التابعة لها كل منها واعتماد النتائج الرسمية التى جاءت بفوز 101 مرشح بـ101 مقعد بـ55 دائرة».

الهيئة الوطنية انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

