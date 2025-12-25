الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بمحافظة الغربية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، وجاءت النتائج كالتالي:

دائرة أول طنطا: فوز أحمد الجرواني، سمير الخولي، وطارق حمدي

دائرة كفر الزيات: فوز هادي جميل وحسين خليل

دائرة قطور: فوز محمد عبد القادر الدماطي

دائرة أول المحلة الكبرى: فوز محمود الشامي وأحمد بلال البرلسي

دائرة المحلة الكبرى: فوز إبراهيم الديب وعمرو فهمي

دائرة سمنود: فوز جبر العشري

دائرة زفتى: فوز محمد عامر، محمد منير، وصقر عبد الفتاح

نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية

سبق أن أعلنت الهيئة أن الجولة الأولى أسفرت عن فوز 40 مرشحًا، منهم 36 حزبياً و4 مستقلين، فيما أجريت جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشحًا في 55 دائرة.

توزيع جولات الإعادة على محافظات المرحلة الثانية

وتضم الدوائر الـ55 بمحافظات المرحلة الثانية على النحو التالي:

القاهرة: إعادة في 7 دوائر من أصل 19

القليوبية: إعادة في 5 دوائر من أصل 6

الدقهلية: إعادة كاملة في 10 دوائر

المنوفية: إعادة كاملة في 6 دوائر

الغربية: إعادة كاملة في 7 دوائر

كفر الشيخ: إعادة كاملة في 4 دوائر

الشرقية: إعادة في 8 دوائر من أصل 9

دمياط: إعادة في دائرة واحدة

بورسعيد: إعادة في دائرة واحدة

الإسماعيلية: إعادة في 3 دوائر

السويس: إعادة في دائرة واحدة

شمال سيناء: إعادة في دائرة واحدة

جنوب سيناء: إعادة في دائرة واحدة