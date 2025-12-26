قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص استثمارية متعددة فى مجالات تصنيع مهمات ومستلزمات محطات الطاقة الشمسية والرياح
جيش الاحتلال يقصف أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان
كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف.. 5 نصائح فعالة لمستخدمي أندرويد
خبراء يحذرون: موسم حفلات نهاية العام يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية
أسعار الذهب في مصر اليوم.. الجنيه الذهب يقترب من 48 ألف جنيه
وفقا لقانون العمل الجديد.. الإجازات السنوية المحسوبة مقابل أجر
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
محافظات

نائب محافظ بورسعيد يشهد فعاليات الصالون البحري ويؤكد دعم المحافظة للثقافة والوعي الوطني

تكريم رموز وطنية وبورسعيدية خلال مؤتمر الصالون البحري
تكريم رموز وطنية وبورسعيدية خلال مؤتمر الصالون البحري
محمد الغزاوى

شهد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، نائبًا عن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، فعاليات مؤتمر الصالون البحري المصري بمحافظة بورسعيد، وبمشاركة كوكبة من القيادات الوطنية والتنفيذية والخبراء، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت إشراف الأستاذ محمد عبد العزيز مدير المديرية

وشهدت الفعاليات حضور دولة الأستاذ الدكتورعصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء الصالون البحري المصري، و الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، واللواء الدكتور أحمد عبد الله محافظ بورسعيد الأسبق، واللواء الدكتور محمد الغوباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد إلى جانب أعضاء الصالون البحري المصري وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء محافظة بورسعيد.

تكريم رموز وطنية وبورسعيدية خلال مؤتمر الصالون البحري

واستهلت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة ترحيبية أكدت أهمية الصالون البحري المصري كأول صالون ثقافي بحري متخصص في الشرق الأوسط منذ تأسيسه عام 2012، ودوره في دعم الوعي بالاقتصاد البحري والثقافة والعلوم الاجتماعية، وتعزيز مكانة مصر كدولة بحرية رائدة.

وألقى الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد كلمة رحّب خلالها بضيوف بورسعيد وأعضاء الصالون البحري، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الفعاليات الثقافية والفكرية التي تسهم في رفع الوعي الوطني لدى المواطن البورسعيدي، وربط الاحتفال بالعيد القومي بمسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى أهمية استخلاص الدروس من تاريخ بورسعيد المشرف في الصمود والتحدي.

كما ألقى الحضور كلمات تناولت رسالة الصالون ودوره في نشر الفكر المستنير وتعميق الانتماء الوطني. وعلى هامش الفعاليات، أجرى  ضيوف المؤتمر زيارة للمنطقة الصناعية وعدد من المصانع، حيث أعربوا عن تقديرهم لما تشهده بورسعيد من جهود تنموية ومشروعات إنتاجية تمثل مصدر فخر لأبناء المحافظة ولمصر كلها. وخلال المؤتمر   تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بورسعيد.. مسيرة التنمية» لاستعراض  أبرز المشروعات والإنجازات.


وتضمنت الفعاليات ندوة حوارية أدارها اللواء بحري أركان حرب محمد عبد القادر جاب الله، بمشاركة كل من اللواء الدكتور أحمد عبد الله، واللواء الدكتور محمد الغوباري، والأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم أستاذ الاقتصاد والمدير الأسبق لفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، حيث تناولت الندوة التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية، وأهمية الوعي الوطني في مواجهة الأزمات الإقليمية.

كما شهدت الاحتفالية فقرة فنية لفرق مديرية الشباب والرياضة وفرقة «ريفيرانس» بقيادة كابتن فيكتوريا، أعقبها فقرة تكريمات لعدد من الرموز الوطنية والبورسعيدية تقديرًا لإسهاماتهم وعطائهم الوطني والمجتمعي، وذلك بحضور  الأستاذ الدكتور عصام شرف، ونائب محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات.
وشملت التكريمات: المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسي، والمهندس مصطفى سيف لدوره في تطوير العملية التعليمية، والبطل اللواء أركان حرب يسري عمارة، و الفدائي البطل فوزي أبو الطاهر، و المقاتل البطل رقيب مجند إبراهيم مسعد سعودي من أبطال الكتيبة 133 صاعقة، والأستاذ صبري المكاوي نائب رئيس المكتب التنفيذي للصالون البحري ببورسعيد.

كما تم التقاط صورة تذكارية مع شركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدني، من بينهم الهلال الأحمر المصري ومكتبة مصر العامة وجمعية المساعدات. وفي ختام الفعاليات، أعرب الحضور عن تقديرهم لحسن التنظيم وكرم الضيافة، مؤكدين أن بورسعيد ستظل نموذجًا وطنيًا في الصمود والتنمية، فيما جددت المحافظة شكرها لضيوف بورسعيد على مشاركتهم الاحتفال بالعيد القومي.

بورسعيد الصالون البحري محافظة بورسعيد عيد بورسعيد القومي

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

وزير الزراعة

تعاون بين الزراعة والبيطريين في تنمية موارد النقابة وملف كلاب الشوارع

وزير الكهرباء خلال اللقاء

الكهرباء تبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة

اجتماع اللجنة.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية : 282 قضية تم تقديمها منذ إقرار القانون

بالصور

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

