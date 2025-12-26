نائب محافظ بورسعيد يشهد فعاليات الصالون البحري ويؤكد دعم المحافظة للثقافة والوعي الوطني

شهد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، نائبًا عن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، فعاليات مؤتمر الصالون البحري المصري بمحافظة بورسعيد، وبمشاركة كوكبة من القيادات الوطنية والتنفيذية والخبراء، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت إشراف الأستاذ محمد عبد العزيز مدير المديرية

وشهدت الفعاليات حضور دولة الأستاذ الدكتورعصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء الصالون البحري المصري، و الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، واللواء الدكتور أحمد عبد الله محافظ بورسعيد الأسبق، واللواء الدكتور محمد الغوباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد إلى جانب أعضاء الصالون البحري المصري وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء محافظة بورسعيد.

تكريم رموز وطنية وبورسعيدية خلال مؤتمر الصالون البحري

واستهلت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة ترحيبية أكدت أهمية الصالون البحري المصري كأول صالون ثقافي بحري متخصص في الشرق الأوسط منذ تأسيسه عام 2012، ودوره في دعم الوعي بالاقتصاد البحري والثقافة والعلوم الاجتماعية، وتعزيز مكانة مصر كدولة بحرية رائدة.

وألقى الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد كلمة رحّب خلالها بضيوف بورسعيد وأعضاء الصالون البحري، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الفعاليات الثقافية والفكرية التي تسهم في رفع الوعي الوطني لدى المواطن البورسعيدي، وربط الاحتفال بالعيد القومي بمسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى أهمية استخلاص الدروس من تاريخ بورسعيد المشرف في الصمود والتحدي.

كما ألقى الحضور كلمات تناولت رسالة الصالون ودوره في نشر الفكر المستنير وتعميق الانتماء الوطني. وعلى هامش الفعاليات، أجرى ضيوف المؤتمر زيارة للمنطقة الصناعية وعدد من المصانع، حيث أعربوا عن تقديرهم لما تشهده بورسعيد من جهود تنموية ومشروعات إنتاجية تمثل مصدر فخر لأبناء المحافظة ولمصر كلها. وخلال المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بورسعيد.. مسيرة التنمية» لاستعراض أبرز المشروعات والإنجازات.



وتضمنت الفعاليات ندوة حوارية أدارها اللواء بحري أركان حرب محمد عبد القادر جاب الله، بمشاركة كل من اللواء الدكتور أحمد عبد الله، واللواء الدكتور محمد الغوباري، والأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم أستاذ الاقتصاد والمدير الأسبق لفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، حيث تناولت الندوة التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية، وأهمية الوعي الوطني في مواجهة الأزمات الإقليمية.

كما شهدت الاحتفالية فقرة فنية لفرق مديرية الشباب والرياضة وفرقة «ريفيرانس» بقيادة كابتن فيكتوريا، أعقبها فقرة تكريمات لعدد من الرموز الوطنية والبورسعيدية تقديرًا لإسهاماتهم وعطائهم الوطني والمجتمعي، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عصام شرف، ونائب محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات.

وشملت التكريمات: المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسي، والمهندس مصطفى سيف لدوره في تطوير العملية التعليمية، والبطل اللواء أركان حرب يسري عمارة، و الفدائي البطل فوزي أبو الطاهر، و المقاتل البطل رقيب مجند إبراهيم مسعد سعودي من أبطال الكتيبة 133 صاعقة، والأستاذ صبري المكاوي نائب رئيس المكتب التنفيذي للصالون البحري ببورسعيد.

كما تم التقاط صورة تذكارية مع شركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدني، من بينهم الهلال الأحمر المصري ومكتبة مصر العامة وجمعية المساعدات. وفي ختام الفعاليات، أعرب الحضور عن تقديرهم لحسن التنظيم وكرم الضيافة، مؤكدين أن بورسعيد ستظل نموذجًا وطنيًا في الصمود والتنمية، فيما جددت المحافظة شكرها لضيوف بورسعيد على مشاركتهم الاحتفال بالعيد القومي.