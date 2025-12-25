الغرباوي يتابع عملية توزيع التابلت المدرسي بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات

تابع طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم عملية تسليم أجهزة التابلت المدرسية لطالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات فور وصوله إلى المدرسة وذلك بحضور الأستاذة ستوته عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي المركزية والأستاذة رضا الجبالي مدير المدرسة.

وأكد الأستاذ طاهر الغرباوي أن معلمي بورسعيد تلقوا تدريبات مكثفة ومستمرة على استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة وعلى رأسها السبورة التفاعلية بما يضمن توظيف التكنولوجيا بصورة صحيحة داخل العملية التعليمية مشددًا على ضرورة قيام المعلمين المشرفين على تسليم الأجهزة بتوضيح جميع التعليمات والإجراءات الخاصة بالاستخدام الآمن والسليم لأجهزة التابلت للطلاب وأولياء الأمور قبل التسليم.

وأضاف مدير المديرية أنه يثق ثقة كاملة في قدرة معلمي بورسعيد على اكتشاف ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وتقديم الدعم اللازم لكل طالب وفق قدراته وإمكاناته داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من بنك المعرفة المصري كمصدر علمي ثري للمعلومات والاعتماد عليه في البحث وجمع المعرفة وربطها بالمناهج الدراسية بما يسهم في تنمية مهارات التفكير ويحقق متعة التعلم بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

وأشار الأستاذ طاهر الغرباوي إلى أن الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم توليان اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التعليم وتحرصان على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة أبنائنا الطلاب ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل مؤكدًا أن توفير أجهزة التابلت المدرسية يأتي ضمن رؤية شاملة لبناء طالب قادر على التعامل مع أدوات العصر الرقمي ومؤهل للمستقبل.