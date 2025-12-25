قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقى فى مقابر تحيا مصر للخالدين
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التنمية المحلية لتفقد عدد من مشروعات التطوير بالمحافظة
محمد الغزاوى

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وذلك في زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التنمية المحلية لتفقد عدد من مشروعات التطوير بالمحافظة

وتتضمن الزيارة تفقد المرحلة الأولى من تطوير كورنيش بورسعيد بعد افتتاحه، وتفقد نموذج تطوير منطقة الحميدي والتجاري، في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق والمناطق التجارية ورفع كفاءتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمحافظات الساحلية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العيد القومي للمحافظة يشهد افتتاحات ومتابعة مشروعات خدمية وتنموية تعكس حجم الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

ووجه الشكر إلى الوزيرة على الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد.

من جانبها، أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تقديرها لما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية واضحة، مشيدة بالتعاون بين أجهزة المحافظة والوزارة، وبحسن استغلال الموارد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد التنمية المحلية محافظة بورسعيد

