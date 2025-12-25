استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وذلك في زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التنمية المحلية لتفقد عدد من مشروعات التطوير بالمحافظة

وتتضمن الزيارة تفقد المرحلة الأولى من تطوير كورنيش بورسعيد بعد افتتاحه، وتفقد نموذج تطوير منطقة الحميدي والتجاري، في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق والمناطق التجارية ورفع كفاءتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمحافظات الساحلية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العيد القومي للمحافظة يشهد افتتاحات ومتابعة مشروعات خدمية وتنموية تعكس حجم الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

ووجه الشكر إلى الوزيرة على الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد.

من جانبها، أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تقديرها لما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية واضحة، مشيدة بالتعاون بين أجهزة المحافظة والوزارة، وبحسن استغلال الموارد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.