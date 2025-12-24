شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم الاحتفالية الكبرى التي أقامتها إدارة شرق التعليمية بمناسبة عيد بورسعيد القومي وذلك تحت قيادة الدكتور هشام الجعبري وبالتعاون مع الإدارة العامة للشئون التنفيذية بقيادة الأستاذ إيهاب عبد المقصود وتنفيذ إدارة الأنشطة التربوية والخدمات بقيادة الأستاذة نصرة فؤاد وذلك على مسرح مدرسة بورسعيد الرسمية لغات.

الغرباوي يشهد احتفال إدارة شرق بعيد بورسعيد القومي

جاء ذلك بحضور الأستاذ شريف كامل وكيل إدارة شرق التعليمية والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية والأستاذة منى البهنساوي مدير المدرسة إلى جانب عدد كبير من قيادات إدارة شرق التعليمية ومديري المدارس المشاركة بالحفل وأولياء الأمور.

بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلتها آيات من الذكر الحكيم ثم قُدمت فقرات فنية وثقافية متنوعة شملت الإلقاء الشعري والغناء الفردي ومجموعة من الأغاني الوطنية عن مدينة بورسعيد قدمها كورال المدرسة إلى جانب استعراض فني على أنغام آلة السمسمية وعزف فردي على الآلات الموسيقية البيانو والقانون.

وشاركت في فقرات الحفل عدد من مدارس إدارة شرق التعليمية من بينها مدرسة بورسعيد الرسمية لغات ومدرسة بورسعيد الثانوية بنات ومدرسة الشهيد البطل محمد عبد الرحمن حمد الله الإعدادية بنات ومدرسة الشهيد أسامة عيد عبد الرحمن ومدرسة القناة الإعدادية بنات ومدرسة سان جورج الخاصة ومدرسة علي مبارك الابتدائية.

وفي ختام الاحتفالية حرص الأستاذ طاهر الغرباوي والحضور الكرام على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين والمعلمين المشرفين حيث أكد مدير المديرية أن الاحتفال بعيد بورسعيد القومي يمثل قيمة وطنية كبيرة ويجسد روح الانتماء والاعتزاز بتاريخ المدينة الباسلة مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات والأنشطة التربوية تسهم في رفع وعي الطلاب وتنمية انتمائهم الوطني وتعريفهم بتاريخ بورسعيد وأبطالها الذين ضحوا بأرواحهم وبكل غال ونفيس من أجل أن نحيا في وطن آمن كريم.