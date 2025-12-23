قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رعاية بورسعيد الصحية تنقذ حياة الطفل يوسف «ضحية الطعن دفاعًا عن شقيقته»

محمد الغزاوى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح فرق الطوارئ والجراحات الدقيقة والعناية المركزة بمستشفيي الزهور والسلام التابعتين للهيئة بمحافظة بورسعيد، في إنقاذ حياة الطالب يوسف، البالغ من العمر 16 عامًا، عقب وصوله إلى مستشفى الزهور في حالة حرجة إثر إصابة نافذة بالجانب الأيسر من الصدر، استدعت تدخلاً طبيًا وجراحيًا عاجلًا خلال دقائق حاسمة. 

ويُعرف الطالب يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "ضحية الطعن دفاعًا عن شقيقته ببورسعيد".

وأوضحت الهيئة أن الحالة جرى التعامل معها فور وصولها وفق بروتوكولات الطوارئ المعتمدة داخل مستشفيات الهيئة، من خلال سرعة التقييم الطبي واتخاذ القرار المناسب، وإجراء الفحوصات اللازمة، بما يضمن الحفاظ على حياة المصاب واستقرار حالته الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تكامل التخصصات وسرعة الاستجابة والتنسيق الفوري بين مستشفيات الهيئة كان عاملًا حاسمًا في التعامل مع الحالة، مشيرًا إلى أن منظومة الطوارئ داخل الهيئة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أخطر الحالات الحرجة بكفاءة ودقة.

وقالت الهيئة إن مستشفى السلام التابع للهيئة ببورسعيد كان له دور داعم في إطار منظومة الاستجابة السريعة، من خلال التنسيق الفوري عبر غرفة طوارئ الهيئة، بما أتاح سرعة استدعاء الاخصائي المختص، وضمان جاهزية الفرق الطبية، وتحقيق التكامل بين المنشأتين في التوقيت الحرج.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن مستشفيات الهيئة تمتلك الجاهزية الكاملة للتعامل مع الحالات الطارئة المعقدة، وتعتمد على فرق طبية متعددة التخصصات تعمل وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.

وأوضحت الهيئة أنه عقب تفعيل بروتوكولات الطوارئ، تم استدعاء الدكتور خالد عماد، أخصائي جراحة القلب والصدر، وحضوره على وجه السرعة، وتجهيز غرفة العمليات بمستشفى الزهور لإجراء التدخل الجراحي اللازم، مع توفير الدعم الطبي والتمريضي المطلوب.

وتم التدخل من خلال فريق طبي متكامل ضم كلًا من: الدكتور خالد عماد، أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور وليد نبيل، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور محمد عبد القادر، استشاري التخدير، والدكتور أحمد عماد، أخصائي التخدير، وأميرة حمدينو عبد السلام ، فنى تمريض بمستشفى السلام بورسعيد، وفريق العناية المركزة: الدكتور محمود الشحات، والدكتور طارق صيام، والدكتور خالد التوني، والدكتور مجدي سليم، والدكتور أحمد عبد العال، والدكتور أحمد الجعبري، والدكتور إبراهيم السحيلي، والدكتور إبراهيم فتحى، إلى جانب الفرق التمريضية المختصة التي شاركت في التعامل مع الحالة منذ لحظة الاستقبال وحتى استقرار الوضع الصحي بمستشفى الزهور وهم كل من: محمد حسين، ومجدى عبد العاطى، ومحمود جمعة، وعبير القزاز، وإيمان فكرى، وندى خالد، وسمر الداودى.

كما شارك في منظومة التنسيق والاستجابة السريعة كل من الدكتور محمد محسن، مدير مستشفى الزهور ببورسعيد، والدكتورة نورهان مبروك، المدير المناوب، والدكتور أحمد عوض، المدير الطبي، والدكتور مصطفى سعد، مدير غرفة الطوارئ بمستشفى السلام، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الهيئة أنه عقب التدخل الجراحي، تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال خطة العلاج والمتابعة الدقيقة، حيث شهدت حالته تحسنًا تدريجيًا، واستعاد وعيه بالكامل، واستقرت حالته العامة، وخرج من المستشفى، على أن يستكمل المتابعة الطبية من خلال العيادات الخارجية وفق الخطة العلاجية المقررة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن مستشفيات الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة للطوارئ، وتضم كوادر طبية وتمريضية مؤهلة، وتطبق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

بورسعيد محافظة بورسعيد الرعاية الصحية السلام الزهور

